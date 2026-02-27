Sanremo 2026: Spettatori terza serata

Sanremo 2026 ascolti terza serata
Sanremo 2025 ascolti terza serata e anni precedenti
- 1987: Spettatori: 13.200.000 – Share: 67,50%
- 1988: Spettatori: 13.900.000 – Share: 54,70%
- 1989: Spettatori: 12.300.000 – Share: 61,50%
- 1990: Spettatori: 12.357.000 – Share: 64,60%
- 1991: Spettatori: 9.837.000 – Share: 46,90%
- 1992: Spettatori: 14.593.000 – Share: 56,00%
- 1993: Spettatori: 14.427.000 – Share: 51,00%
- 1994: Spettatori: 12.722.000 – Share: 52,20%
- 1995: Spettatori: 15.825.000 – Share: 60,50%
- 1996: Spettatori: 12.557.000 – Share: 46,90%
- 1997: Spettatori: 13.977.000 – Share: 55,60%
- 1998: Spettatori: 13.006.000 – Share: 48,30%
- 1999: Spettatori: 14.167.000 – Share: 53,90%
- 2000: Spettatori: 11.124.000 – Share: 50,14%
- 2001: Spettatori: 10.345.000 – Share: 43,01%
- 2002: Spettatori: 10.382.000 – Share: 48,56%
- 2003: Spettatori: 8.392.000 – Share: 37,19%
- 2004: Spettatori: 6.961.000 – Share: 29,28%
- 2005: Spettatori: 11.560.000 – Share: 51,05%
- 2006: Spettatori: 6.234.000 – Share: 33,49%
- 2007: Spettatori: 8.942.000 – Share: 43,58%
- 2008: Spettatori: 6.416.000 – Share: 32,20%
- 2009: Spettatori: 9.238.000 – Share: 47,16%
- 2010: Spettatori: 10.005.000 – Share: 46,02%
- 2011: Spettatori: 12.363.000 – Share: 50,89%
- 2012: Spettatori: 9.652.000 – Share: 51,39%
- 2013: Spettatori: 9.922.000 – Share: 42,48%
- 2014: Spettatori: 7.477.000 – Share: 36,75%
- 2015: Spettatori: 10.439.000 – Share: 49,51%
- 2016: Spettatori: 9.427.000 – Share: 47,88%
- 2017: Spettatori: 10.085.000 – Share: 49,70%
- 2018: Spettatori: 10.825.000 – Share: 51,60%
- 2019: Spettatori: 9.409.000 – Share: 46,70%
- 2020: Spettatori: 9.836.000 – Share: 54,50%
- 2021: Spettatori: 7.653.000 – Share: 44,30%
- 2022: Spettatori: 9.360.000 – Share: 54,10%
- 2023: Spettatori: 9.240.000 – Share: 57,60%
- 2024: Spettatori: 10.001.000 – Share: 60,01%
- 2025: Spettatori: 10.700.000 – Share 59,8%
