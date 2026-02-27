27 Febbraio 2026
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
Condividi su:
27 Febbraio 2026

Sanremo 2026: Spettatori terza serata

I numeri della terza serata: tra share, total audience e confronto con le edizioni precedenti.

Festival di Sanremo di Anna Ida Cortese
Sanremo 2026 terza serata ascolti e share Auditel
Condividi su:

Sanremo 2026 ascolti terza serata

In aggiornamento dopo le 10:00.🕙

Per il resoconto della serata clicca qui

Sanremo 2025 ascolti terza serata e anni precedenti

  • 1987: Spettatori: 13.200.000 – Share: 67,50%
  • 1988: Spettatori: 13.900.000 – Share: 54,70%
  • 1989: Spettatori: 12.300.000 – Share: 61,50%
  • 1990: Spettatori: 12.357.000 – Share: 64,60%
  • 1991: Spettatori: 9.837.000 – Share: 46,90%
  • 1992: Spettatori: 14.593.000 – Share: 56,00%
  • 1993: Spettatori: 14.427.000 – Share: 51,00%
  • 1994: Spettatori: 12.722.000 – Share: 52,20%
  • 1995: Spettatori: 15.825.000 – Share: 60,50%
  • 1996: Spettatori: 12.557.000 – Share: 46,90%
  • 1997: Spettatori: 13.977.000 – Share: 55,60%
  • 1998: Spettatori: 13.006.000 – Share: 48,30%
  • 1999: Spettatori: 14.167.000 – Share: 53,90%
  • 2000: Spettatori: 11.124.000 – Share: 50,14%
  • 2001: Spettatori: 10.345.000 – Share: 43,01%
  • 2002: Spettatori: 10.382.000 – Share: 48,56%
  • 2003: Spettatori: 8.392.000 – Share: 37,19%
  • 2004: Spettatori: 6.961.000 – Share: 29,28%
  • 2005: Spettatori: 11.560.000 – Share: 51,05%
  • 2006: Spettatori: 6.234.000 – Share: 33,49%
  • 2007: Spettatori: 8.942.000 – Share: 43,58%
  • 2008: Spettatori: 6.416.000 – Share: 32,20%
  • 2009: Spettatori: 9.238.000 – Share: 47,16%
  • 2010: Spettatori: 10.005.000 – Share: 46,02%
  • 2011: Spettatori: 12.363.000 – Share: 50,89%
  • 2012: Spettatori: 9.652.000 – Share: 51,39%
  • 2013: Spettatori: 9.922.000 – Share: 42,48%
  • 2014: Spettatori: 7.477.000 – Share: 36,75%
  • 2015: Spettatori: 10.439.000 – Share: 49,51%
  • 2016: Spettatori: 9.427.000 – Share: 47,88%
  • 2017: Spettatori: 10.085.000 – Share: 49,70%
  • 2018: Spettatori: 10.825.000 – Share: 51,60%
  • 2019: Spettatori: 9.409.000 – Share: 46,70%
  • 2020: Spettatori: 9.836.000 – Share: 54,50%
  • 2021: Spettatori: 7.653.000 – Share: 44,30%
  • 2022: Spettatori: 9.360.000 – Share: 54,10%
  • 2023: Spettatori: 9.240.000 – Share: 57,60%
  • 2024: Spettatori: 10.001.000 – Share: 60,01%
  • 2025: Spettatori: 10.700.000 – Share 59,8%

 

Foto di Virginia Bettoja

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 2

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 3

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 4

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani 5

Scaletta terza serata Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e finale delle Nuove Proposte
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 6

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Raf, al secolo Raffaele Riefoli, sul palco del Festival di Sanremo 2026 7

Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui)
I misterioso Rigurgito commenta la prima serata di Sanremo 2026 8

Sanremo 2026, la prima serata vista da Rigurgito: una flebo di commenti non richiesti
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 9

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 10

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave

Cerca su A.M.I.