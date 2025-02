Sanremo 2025: Victoria insieme ai Duran Duran (ha sbagliato band?)

Sanremo 2025 Victoria sarà sul palco dell’Ariston.

Questo festival sarà ricordato non solo per le esibizioni dei grandi nomi in gara, ma anche per un curioso dettaglio che riguarda una delle band italiane più celebri degli ultimi anni: i Måneskin.

Procediamo con ordine.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione del Festival, i Duran Duran tornano sul palco dell’Ariston dopo quasi vent’anni dalla loro ultima partecipazione. La band britannica, icona assoluta degli anni ’80, ha regalato al pubblico un viaggio nostalgico tra le loro hit immortali, confermando di essere ancora oggi una forza musicale straordinaria. Il loro ritorno a Sanremo suggella un legame con l’Italia mai davvero interrotto, rievocando le scene di entusiasmo che li accolsero già nel 1985, quando la loro esibizione al Festival scatenò l’isteria collettiva di una generazione intera.

La separazione (temporanea?) dei Måneskin sul palco dell’Ariston

O meglio, i loro membri, che quest’anno si sono divisi tra due serate diverse, esibendosi in contesti e con compagni di viaggio completamente differenti.

La prima è arrivata con Damiano David, che ieri ha calcato il palco dell’Ariston nella sua nuova veste solista. Lontano dal rock viscerale che ha caratterizzato la band, il frontman ha mostrato una versione più pop, con un’esibizione che ha sottolineato il suo desiderio di esplorare nuovi orizzonti musicali.

Sanremo 2025 Victoria De Angelis

Ma la vera notizia è che Victoria De Angelis è a Sanremo, e non per un semplice soggiorno di piacere. La bassista stasera si esibirà con i Duran Duran. Un colpo di scena che sancisce la separazione temporanea del gruppo, ma che offre anche un intrigante parallelo tra i percorsi dei due musicisti.

Se Damiano ha scelto il pop contemporaneo, Victoria ha deciso di unirsi – almeno per una sera – a una delle band simbolo degli anni ’80, quei Duran Duran che hanno portato il pop romantico a dominare le radio e le classifiche internazionali, allontanandosi dal rock grezzo degli esordi. Un incontro generazionale che ha il sapore di un passaggio di testimone, e che forse segna una nuova fase artistica per la bassista.

Proprio pochi giorni fa, Victoria aveva raccontato quanto fosse stato difficile separarsi dai Måneskin, ammettendo di doversi persino abituare a viaggiare da sola.

Questa insolita divisione sul palco di Sanremo lascia aperte molte domande: i Måneskin torneranno a suonare insieme dopo questo periodo di esplorazione solista?

Oppure il gruppo, simbolo del nuovo rock italiano, sta davvero prendendo strade diverse?

Certo è che, nel giro di 48 ore, il pubblico ha assistito a due spettacoli completamente diversi, con i due ex (?) compagni di band protagonisti di mondi musicali apparentemente opposti.

Nel frattempo, Sanremo continua la sua marcia tra colpi di scena e ospiti d’eccezione. E mentre Damiano e Victoria scrivono nuove pagine della loro carriera, il pubblico si interroga su quale sarà il futuro dei Måneskin: un nuovo capitolo di un successo globale o un addio mascherato da ‘Erasmus’?