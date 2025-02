Sanremo 2025: ecco la Top 10 Amazon Music post seconda serata

Amazon Music rivela la classifica delle 10 canzoni più ascoltate, aggiornata dopo la seconda serata del Festival di Sanremo. I dati raccolti mostrano quali artisti stanno ottenendo maggior riscontro da parte del pubblico della piattaforma digitale.

Al momento, in testa c’è Fedez, seguito da Olly e Coma_Cose. Ecco la Top 10 delle canzoni più ascoltate su Amazon Music:

1. Battito – Fedez

2. Balorda Nostalgia – Olly

3. Cuoricini – Coma_Cose

4. La cura per me – Giorgia

5. Incoscienti Giovani – Achille Lauro

6. Damme ‘na mano – Tony Effe

7. Quando sarai piccola – Simone Cristicchi

8. Dimenticarsi alle 7 – Elodie

9. Lentamente – Irama

10. Fuorilegge – Rose Villain

La classifica mostra un gradimento crescente del pubblico per la canzone di Olly, che nella prima classifica rilasciata da Amazon Music era in terza posizione. La cura per me di Giorgia è scesa dal primo al quarto posto; tuttavia, i dati del servizio di streaming rivelano che il brano ha ottenuto il maggior numero di ascolti al debutto nelle prime 24 ore rispetto a qualsiasi altra canzone nel 2024 e nel 2025 finora, su Amazon Music in Italia. Il brano rappresenta anche il terzo più grande debutto di un artista, entro 24 ore dall’uscita, sul servizio di streaming Amazon Music Italy dal lancio nel 2018.

Le classifiche di streaming si aggiornano in tempo reale e possono cambiare in modo continuo, così come imprevisto. La competizione è aperta e la classifica di domani potrebbe rivelare sorprese.