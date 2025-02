Sanremo 2025: la prima serata infiamma TikTok con oltre 22 mila post: I video più visti

Il Festival di Sanremo 2025 non è solo in TV, ma anche sullo schermo degli smartphone: la magia della kermesse musicale ha già invaso TikTok, con oltre 22 mila post creati con l’hashtag #Sanremo2025 dopo la prima serata.

Un segnale chiaro di quanto la piattaforma sia ormai diventata uno strumento fondamentale per il pubblico e per gli artisti in gara.

I cantanti più visti su TikTok

Il profilo ufficiale di @sanremorai ha pubblicato i video delle esibizioni di tutti i cantanti in gara e, secondo le visualizzazioni, il podio delle performance più seguite è il seguente:

Tony Effe – “Damme ‘na mano”: oltre 2.4M di visualizzazioni

– “Damme ‘na mano”: oltre Olly – “Balorda nostalgia”: 1.6M di visualizzazioni

– “Balorda nostalgia”: Fedez – “Battito”: 1.5M di visualizzazioni

Il dietro le quinte dei cantanti su TikTok

Non solo esibizioni, ma anche momenti inediti e divertenti dal dietro le quinte. Ecco alcune delle curiosità condivise dagli artisti:

Joan Thiele cerca di stemperare l’ansia pre-esibizione con il suo tipico umorismo.

cerca di stemperare l’ansia pre-esibizione con il suo tipico umorismo. Achille Lauro racconta la sua passione per Napoli, con un’attenzione speciale per il Natale.

racconta la sua passione per Napoli, con un’attenzione speciale per il Natale. Elodie condivide la ricerca dei suoi fiori preferiti.

I creator TikTok raccontano Sanremo

Alcuni dei creator più seguiti hanno realizzato contenuti esclusivi per raccontare il Festival in chiave originale:

Antonio Mascoli ironizza su chi dice sempre di non guardare Sanremo… per poi farlo comunque.

ironizza su chi dice sempre di non guardare Sanremo… per poi farlo comunque. Alessandro Cattelan con il suo vlog “Andiamo a Sanremo!” porta il pubblico a scoprire gli angoli nascosti della kermesse.

con il suo vlog “Andiamo a Sanremo!” porta il pubblico a scoprire gli angoli nascosti della kermesse. Bianca Guaccero svela il dietro le quinte del PrimaFestival con un punto di vista inedito.

Le interviste esclusive dei creator

Alcuni creator hanno intervistato gli artisti con format originali:

Eva Calvani – “Who’s this diva”: gli artisti devono tradurre il loro nome e il titolo della canzone per un debutto immaginario negli USA.

– “Who’s this diva”: gli artisti devono tradurre il loro nome e il titolo della canzone per un debutto immaginario negli USA. Gabriele Anakin – “Sanremo Pictionary”: i cantanti disegnano la loro canzone.

– “Sanremo Pictionary”: i cantanti disegnano la loro canzone. Giovanni Brugnoli – “Sa(n)remo sinceri”: interviste con la macchina della verità.

Come vivere Sanremo 2025 su TikTok

Per chi vuole immergersi nell’atmosfera del Festival, TikTok ha creato una pagina dedicata: cercando “Sanremo 2025” si può accedere ai contenuti ufficiali e della community. Inoltre, quest’anno ogni artista ha una propria pagina personalizzata con tutti i contenuti a lui dedicati.

Gli artisti di Sanremo 2025 su TikTok

Molti cantanti in gara sono presenti su TikTok. Ecco alcuni dei loro profili ufficiali: