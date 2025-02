Sanremo 2025: ordine d’uscita dei cantanti in gara e scaletta della terza serata minuto per minuto

Sanremo 2025 scaletta terza serata, ordine di uscita dei cantanti e ospiti minuto per minuto.

La terza puntata sarà presentata da Carlo Conti con Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone.

Ospiti: Duran Duran, Iva Zanicchi (premio alla carriera), cast di Mare Fuori 5, Teatro Patologico di Dario D’Ambrosi, Edoardo Bennato

Si svolgerà la finale per l’assegnazione del titolo di vincitore delle Nuove Proposte. A determinarlo saranno il Televoto (34%), le Radio (33%) e la Stampa (33%). La finale sarà in coda alla puntata.

Si esibiranno i 14 big che non hanno cantato la sera prima e saranno votati con il medesimo meccanismo. I nomi dei primi 5 saranno annunciati, senza indicare l’ordine in classifica.

Ordine di uscita dei cantanti in gara

La comunicazione dell’ordine d’uscita dei cantanti è ancora in corso di definizione. Come comunicato da Carlo Conti in conferenza stampa alle 12.30, appena terminerà l’incontro con la stampa, vedrà gli autori e la completeranno.

Appena sarà resa nota, la pubblicheremo.

Nella prossima pagina troverete la scaletta dettagliata della serata con gli orari delle esibizioni dei cantanti e degli ospiti.

