Festival di Sanremo 2025: “amore” è sempre la parola più usata, ma avanza la “solitudine”

Ora che i testi del Festival di Sanremo 2025 sono stati resi pubblici, andiamo a soddisfare qualche curiosità: quali parole sono le più usate dai cantanti? E chi ha usato il vocabolario più vario?

Per fare questa classifica abbiamo considerato solo le parole significative, ovvero siamo andati ad escludere articoli, preposizioni, pronomi, congiunzioni, verbi ausiliari, parole di 1/2 lettere e simili.

Abbiamo raggruppato parole simili in categorie: ad esempio, ‘amo’, ‘amore’ e ‘innamorare’ sono state unite sotto ‘amore’.

Come al solito, la parola utilizzata da più cantanti è proprio “amore” che è presente in ben 22 testi su 29.

Seguono solo/solitudine (16 canzoni) e occhi (14 canzoni):

Intelligenza Artificiale

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di scrivere una frase che contenga le parole più usate.

Amore, nei tuoi occhi vedo la solitudine, ma so che una volta ancora possiamo cantare la canzone della nostra vita, perché parlare non basta e ricordare non serve se non abbiamo il potere di far passare il dolore.