Sanremo 2025, Nuove Proposte: le sfide delle semifinali

Sanremo 2025 nuove proposte. Durante la conferenza stampa sanremese delle 12:00 di mercoledì sono state annunciate le due sfide che vedremo stasera nella gara delle Nuove Proposte. Sono in gara, ricordiamo, Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, e Vale Lp con Lil Jolie.

Sanremo 2025, nuove proposte, le sfide

Nessuna sorpresa rispetto alle attese, le semifinali vedranno sfidarsi Alex Wyse con Vale LP e Lil Jolie e Settembre vs Maria Tomba.

Da queste due sfide possiamo notare subito due cose. La prima è che la sfida tra Settembre e Maria Tomba è fratricida, infatti entrambi appartengono alla stessa etichetta, distributore e management.

La seconda è che i due favoriti della vigilia, Alex e Settembre, non si sfideranno subito.

Su come siano stati fatti gli abbinamenti sembra che Carlo Conti, in conferenza stampa, abbia specificato che non sono stati fatti sorteggi ma che la scelta è stata presa in accordo con le case discografiche.

La seconda serata di Sanremo si aprirà proprio con le semifinali, subito dopo arriverà Damiano David presentare un mix tra canzoni in italiano e inglese.

un tour mondiale per le nuove proposte

La Rai ha annunciato il ritorno dell’iniziativa che porterà le nuove proposte live nel mondo. Con il Ministero degli Affari Esteri sarà realizzato anche quest’anno il Sanremo Giovani World Tour, un progetto che offre ai nuovi talenti della musica italiana palcoscenici internazionali su cui esibirsi per aprirsi a nuovi pubblici e nuovi mercati.

I protagonisti saranno i finalisti di Sanremo Giovani: Alex Wise, Maria Tomba, Settembre, Vale LP & Lil Jolie. Il tour si svolgerà a maggio e toccherà cinque città del Nord America: Montreal (2 maggio), Toronto (4 maggio), Miami (6 maggio), New York (8 maggio) e Chicago (11 maggio).

I concerti saranno organizzati dal Ministero degli Affari Esteri e ad accompagnare i giovani artisti ci sarà una band di sei elementi guidata dal Maestro Maurizio Filardo, Direttore Artistico del tour.