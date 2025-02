Sanremo 2025: Maria De Filippi “spoilera” la presenza di Alessandra Celentano al Dopofestival

Non solo Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo (che ha sostituito all’ultimo Giulia de Lellis, attuale fidanzata di Tony Effe): come presenza fissa al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan vedremo infatti anche Alessandra Celentano, come ha “spoilerato” – se così vogliamo dire – Maria De Filippi nelle scorse ore.

Alessandra Celentano ospite fissa del Dopofestival del Festival di Sanremo 2025

La conferma è arrivata in occasione di una delle ultime puntate di Amici andate in onda su Canale 5, dove Maria De Filippi ha svelato la notizia al pubblico, incalzando la Celentano dicendole “Voglio sentire poi i tuoi giudizi sui cantanti”. La maestra, nota per il suo grande rigore, ha tra l’altro in questa stessa occasione avuto la possibilità di spiegare che “è una fan di Giorgia (moglie di Emanuel Lo, Ndr) da sempre”. Giorgia che a proposito è una delle grandi favorite di questa edizione della kermesse grazie al brano “La cura per me“.

Cosa farà Alessandra Celentano al Dopofestival

Si tratta del secondo volto ufficiale di Mediaset che in occasione dell’importante kermesse ligure si trasferirà dalla concorrenza Rai dopo Gerry Scotti, uno dei due co-conduttori della prima serata al fianco di Antonella Clerici e ovviamente del padrone di casa e direttore artistico Carlo Conti.

Nel corso del Dopofestival, le sopracitate ospiti fisse commenteranno quello che andrà in onda poche ore prima, parlando dei pezzi che più hanno convinto e di quelli che invece hanno deluso, accompagnati dal sottofondo musicale degli Street Clerks e dalle battute di spirito di Cattelan.

Il Dopofestival sarà ovviamente anche il teatro giusto per spettegolare sugli ultimi gossip dalla riviera, e considerato il cast di quest’anno e i trascorsi di alcuni dei cantanti (uno su tutti: Fedez) siamo certi che ci sarà da divertirsi. Alessandra Celentano, com’è noto, è un’esperta di ballo, ma come lei stessa ha ricordato “viene da una famiglia di artisti”. Staremo a vedere.

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Rai