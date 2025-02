Sanremo 2025 Iva Zanicchi premio alla carriera

Sanremo 2025 Iva Zanicchi viene premiata per la sua carriera.

Nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, è una cantante, conduttrice televisiva, attrice e politica italiana. Conosciuta come l’Aquila di Ligonchio per la sua potente voce da mezzosoprano, ha avuto una carriera poliedrica che spazia dalla musica alla televisione, fino all’impegno politico.

Il suo esordio nel mondo della musica avviene nel 1962 al Festival di Castrocaro, dove si classifica terza. Nel corso degli anni ’60 e ’70, Iva Zanicchi si afferma come una delle voci più rappresentative della musica italiana, collaborando con artisti del calibro di Mikis Theodorakis, Charles Aznavour e Luigi Tenco. Ha tenuto concerti in prestigiose sedi internazionali, tra cui l’Olympia di Parigi e il Madison Square Garden di New York.

Partecipazioni al Festival di Sanremo

Iva Zanicchi detiene il record come unica cantante donna ad aver vinto il Festival di Sanremo per tre volte:

1967 : Vince con Non pensare a me , in coppia con Claudio Villa .

: Vince con , in coppia con . 1969 : Trionfa con Zingara , insieme a Bobby Solo.

: Trionfa con insieme a 1974: Si aggiudica la vittoria con Ciao cara come stai?.

In totale, ha partecipato al Festival per undici volte, consolidando la sua presenza nella storia della manifestazione.

Carriera televisiva e politica

Negli anni ’80, Iva Zanicchi amplia i suoi orizzonti professionali diventando conduttrice televisiva. Dal 1987 al 2000, è al timone del popolare programma OK, il Prezzo è Giusto!, versione italiana di The Price Is Right.

Parallelamente alla carriera artistica, si dedica anche alla politica. Nel 2004 si candida alle elezioni europee con Forza Italia e, nel 2008, subentra come eurodeputata al Parlamento Europeo, incarico che mantiene fino al 2014.

Riconoscimenti recenti

Oggi durante la terza serata del Festival di Sanremo, Iva Zanicchi riceverà il prestigioso Premio alla Carriera, un riconoscimento che celebra i suoi sessant’anni di contributo alla musica italiana.

Iva Zanicchi sul palco del Festival di Sanremo nel 1968