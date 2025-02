Sanremo 2025: l’intensità di Simone Cristicchi commuove anche Gabriele Corsi (VIDEO)

Il dolore, se condiviso, assume un senso diverso. A dimostrarlo, senza ombra di dubbio, è Simone Cristicchi con il suo brano in gara a Sanremo 2025, Quando sarai piccola, canzone che ha commosso anche il presentatore Gabriele Corsi durante un’intervista.

Come è noto, il brano racconta la storia del rapporto tra Cristicchi e sua madre, affrontando un tema difficile di fronte al quale non ci si può voltare dall’altra parte: quello della malattia e, in particolare, dell’Alzheimer.

“Quando sarai piccola è una canzone che nasce per indagare il rapporto tra genitori e figli, nel momento in cui i ruoli si ribaltano e si diventa genitori dei propri genitori.”

ha spiegato il cantautore, parlando di questo brano che arriva al Festival dopo aver già conquistato il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del suo testo.

In attesa che il pubblico possa emozionarsi ascoltando Quando sarai piccola sul palco del Festival di Sanremo, a dimostrare ancora una volta il potere della musica e delle emozioni è un video diventato virale, in cui il presentatore del Primafestival, Gabriele Corsi, si commuove intervistando Cristicchi.

Gabriele Corsi e le lacrime per il brano di Cristicchi

“La canzone nasce da un fatto privato che mi è accaduto e che mi accade quotidianamente con mia madre, ma poi mi sono reso conto che questo è un tema universale. Quando i nostri genitori, invecchiando, tornano a essere un po’ bambini, noi ci ritroviamo a doverli custodire con attenzione, con amore, come se fossero davvero i nostri figli. E in questo caso, vedi sgretolarsi il tuo punto di riferimento, lo vedi cambiare ogni giorno davanti ai tuoi occhi.”

A queste parole, Gabriele Corsi annuisce e confessa al cantautore:

“Ascoltandoti durante le prove, non c’era un…” – si interrompe per la commozione – “Non c’era nessuno che non si fosse emozionato. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie.”

L’intervista si conclude con un abbraccio tra i due, un gesto che vale più di mille parole.

A seguire, il video.