Simone Cristicchi: testo e significato di Quando Sarai Piccola, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Simone Cristicchi, Quando Sarai Piccola: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Simone Cristicchi torna in gara al Festival. Per lui si tratta della sesta partecipazione, dopo il debutto nella sezione Giovani nel 2006 e la vittoria nel 2007 con Ti Regalerò Una Rosa, cui hanno fatto seguito altre tre partecipazioni, l’ultima delle quali risale al 2019 con Abbi Cura Di Me, brano che gli valse il premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Qui di seguito riportiamo tutte le partecipazioni del cantautore al Festival di Sanremo tra i Big:

2007 – Ti Regalerò Una Rosa

2010 – Meno Male

2013 – La Prima Volta (Che Sono Morto) e Mi Manchi

e 2019 – Abbi Cura Di Me

SIMONE CRISTICCHI, QUANDO SARAI PICCOLA: significato del brano

“Sul palco dell’Ariston porterò una canzone molto intima e poetica, che parla di quando nella vita – con il passare del tempo – diventiamo genitori dei nostri genitori e restituiamo loro tutto l’amore che abbiamo ricevuto”.

QUANDO SARAI PICCOLA: testo DEL BRANO

In arrivo prossimamente.