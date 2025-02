Sanremo 2025, dal cachet di Carlo Conti agli ospiti: compensi e ricavi del Festival

Sanremo 2025, svelati i compensi e i ricavi del Festival: dal cachet di Carlo Conti a quello dei co-conduttori e dei 29 Big in gara.

Il Festival di Sanremo non è soltanto l’evento musicale più atteso dell’anno, ma è anche una macchina che, ogni anno, fa circolare milioni di euro, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio business.

E, a questo proposito, l’edizione 2025 ha ottenuto un nuovo record, raccogliendo da pubblicità e sponsor 60 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 67 milioni di euro, che coprono abbondantemente le spese, che si attestano intorno ai 20 milioni di euro.

Ma guardiamo un po’ più nel dettaglio gli introiti pubblicitari. Durante le cinque serate del Festival di Sanremo uno spot singolo di 15 secondi costa da 136.000 a 152.000 euro, mentre il costo del Golden Minute varia dai 47.000 ai 288.000 euro.

Ci sono poi dei pacchetti che, con 451.000€, offrono un totale di 6 passaggi (3+3) da 15 secondi, per non parlare del “Questo programma è presentato da” che, con un totale di 20-26 passaggi da 4″ + 4″, ha un valore che oscilla tra i 167.000 e i 311.000 euro.

Infine, gli interessati alla telepromozione delle 23.30 spendono circa 1,16 milioni di euro.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

Oltre alla pubblicità, però, la Rai ha degli introiti anche grazie alla vendita dei biglietti per assistere al Festival, il cui prezzo è aumentato del 19%, oscillando tra i 110 e i 360 euro per un posto in galleria e tra i 200 e i 730 per un posto in platea durante la finalissima del sabato.

L’IMPATTO ECONOMICO

Ma, qual è l’impatto economico di Sanremo 2025 sulla città dei fiori e sulla Liguria?

Secondo gli esperti di EY, la 75esima edizione del Festival avrà un impatto economico complessivo di 245,1 milioni di euro (spese dirette: 20 milioni; spese indirette: 20,3 milioni; indotto per la presenza di spettatori e professionisti a Sanremo: 7,6 milioni), con un valore aggiunto di 97,9 milioni e la creazione di 1.459 posti di lavoro.

Al di là di tutto questo, però, ciò che anche quest’anno ha suscitato grande curiosità è sapere a quanto ammonta il cachet del conduttore e direttore artistico del Festival, ovvero Carlo Conti, così come quello dei co-conduttori, dei super-ospiti e dei cantanti in gara.

Clicca in basso su “continua” per scoprirlo!