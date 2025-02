Sanremo 2025 Cattelan “Il Dopofestival è il mio habitat naturale, sto giocando a calcio con la Sanremese”

Sanremo 2025 Cattelan nel panorama televisivo italiano si distingue per il suo approccio spontaneo e ironico alla conduzione.

Durante un’intervista recente in sala stampa Lucio Dalla, ha riflettuto sul suo modo di affrontare il mestiere e sulla sua esperienza con il pubblico, evidenziando come la leggerezza sia la chiave della sua visione.

La seconda serata, il suo habitat naturale

È comunque una seconda serata che è il mio habitat preferito e la cosa che mi piace fare in televisione”, racconta Cattelan, facendo riferimento al contesto in cui si sente più a suo agio.

La seconda serata offre una maggiore libertà di espressione rispetto alla prima, permettendogli di giocare con i toni e con i contenuti in un modo che il prime time non consente.

La possibilità di dire cose che magari in prima serata non si possono dire, la possibilità di scherzare in una maniera che in prima serata non si può fare.

Un concetto che spiega bene il suo stile: un equilibrio tra il serio e il faceto, tra il professionale e l’informalmente brillante.

La speranza mia a livello umano è lo sforzo che sto facendo a cercare di rendermi conto di quello che sto facendo.

In un mondo in cui tutto scorre velocemente, il rischio è quello di perdere la percezione del valore del momento.

Questo tipo di eventi ci sono talmente tante cose dentro la giornata che il rischio è che subentra un po’ di automatismo che svaluta da una parte e dall’altra e non ti rendi conto di cosa stai facendo.

Cattelan non vuole cadere in questa trappola e cerca di vivere ogni istante con lucidità e consapevolezza.

sanremo 2025 cattelan risponde a radio immaginaria

Un momento curioso dell’intervista è quello in cui gli viene chiesto se sia mai stato senza pass per un evento.

Con la sua consueta ironia, Cattelan risponde:

“Sì, nella maggior parte fino a una quindicina di anni fa sempre“. Poi racconta di non essere mai stato fatto entrare in discoteca a causa delle scarpe non adeguate: “Non ho mai capito che scarpe servono per andare in discoteca a ballare, pare che servano le scarpe legate, non si capisce perché”.

Il calcio come momento di evasione e non manca un riferimento alla sua passione per il calcio, sport che continua a praticare anche nei momenti più frenetici tipo qui a Sanremo: “Ci tornerò anche giovedì, c’è una partita della Sanremese, che giocherò con piacere perché mi piace“. Tra un impegno e l’altro, il calcio diventa per lui una valvola di sfogo, un momento in cui potersi dedicare a qualcosa di puro piacere.

combinazione lo ha reso uno dei conduttori più amati della televisione italiana.

Se dovesse capitare, sarei onorato, dice riferendosi alla possibilità della conduzione del festival in futuro. E con il suo stile inconfondibile, è certo che ogni esperienza futura sarà sempre vissuta con il giusto mix di leggerezza e consapevolezza.

Lo seguiremo durante i Dopofestival di Sanremo 2025