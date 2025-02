Sanremo 2025: a chi sono stati assegnati i Premi del Festival?

Ieri sera, sabato 15 febbraio, durante la finale del 75° Festival della Canzone Italiana sono stati assegnati i premi di Sanremo 2025: dal Premio Sergio Bardotti al Premio Giancarlo Bigazzi, passando per il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla, ai quali si è aggiunto anche quello assegnato da TIM.

Ma non è tutto! In sala stampa sono stati infatti consegnati anche il Premio Lunezia, il Premio Assomusica e il Premio Assomusica per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”.

Qui di seguito riportiamo tutti i premi assegnati durante la settimana del Festival:

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Brunori Sas per L’Albero Delle Noci

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra del Festival, a Simone Cristicchi per Quando Sarai Piccola

Premio della Critica Mia Martini a Lucio Corsi per Volevo Essere Un Duro

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla a Simone Cristicchi per Quando Sarai Piccola

Premio TIM – La Forza Delle Connessioni a Giorgia per La Cura Per Me.

Premio Lunezia a Simone Cristicchi per il valore emozionale di Quando Sarai Piccola

Premio Assomusica per la "migliore esibizione live di un artista rivelazione" a Lucio Corsi

ASSOMUSICA PREMIA LUCIO CORSI E L’ORCHESTRA DI SANREMO 2025

Assegnato ogni anno dall’Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo nell’ambito del Festival di Sanremo, quest’anno il Premio Assomusica per la “migliore esibizione live di un artista rivelazione” è stato conferito a Lucio Corsi come riconoscimento che celebra l’originalità, il talento e la capacità di emozionare dal vivo.

“Il Premio Assomusica per Sanremo nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento e la

qualità delle esibizioni dal vivo: due elementi essenziali per il nostro settore”, ha dichiarato il Presidente Carlo Parodi.

Poi, ha aggiunto: “Lucio Corsi ha saputo distinguersi per il suo stile unico e la sua capacità di trasmettere emozioni con originalità e intensità. Siamo certi che il suo talento lo porterà a essere una delle voci più interessanti della scena live italiana“.

Ma non è tutto! Assomusica ha infatti assegnato un premio anche all’Orchestra del Festival di Sanremo. Un riconoscimento, questo, che celebra il ruolo fondamentale dei musicisti che, con talento e dedizione, hanno dato vita alle esibizioni dal vivo sul palco dell’Ariston.

Nello specifico, la motivazione del riconoscimento sottolinea “la straordinaria professionalità, versatilità e capacità interpretativa che l’Orchestra del Festival dimostra ogni anno, contribuendo in modo determinante alla qualità artistica della manifestazione e all’emozione delle esibizioni live”.