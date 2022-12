Sanremo 2023: Cugini di Campagna in gara al Festival con Lettera 22

Sanremo 2023 Cugini di campagna Lettera 22 testo e significato del brano che vede un debutto anomalo e inaspettato sul palco del Festival di Sanremo. Quello di una delle band storiche della musica italiana.

Nati nel 1970 il gruppo conosciuto anche per la super hit Anima mia, festeggerà 53 anni di carriera salendo per la prima volta, in gara, sul palco dell’Ariston.

L’ALBUM

L’ultimo album dei Cugini di campagna risale al 2017. Chissà se ci dovremo aspettare un disco di inediti o un best of? Non ci resta che aspettare…

Sanremo 2023 CUGINI Di campagna Lettera 22 significato e autori del brano

Il brano della band, come svelato dallo stesso Amadeus, è stato scritto da un duo molto caro al Direttore artistico… La Rappresentante di lista.

Sanremo 2023 cugini di campagna Lettera 22 testo

In arrivo prossimamente