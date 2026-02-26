26 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
26 Febbraio 2026

Perché Belén canta con Samurai Jay stasera a Sanremo 2026? Cosa c’è dietro Ossessione

Dalla voce sentita nella prima serata alla presenza ufficiale in scaletta: il ruolo di Belén in Ossessione

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Perché Belén canta con Samurai Jay a Sanremo 2026
Samurai Jay torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con un’esibizione che non passerà inosservata. Dopo che nella prima serata si era sentita la voce di Belén Rodríguez nel brano Ossessione, ora arriva la conferma ufficiale: la showgirl sarà presente accanto a lui durante la terza serata.

Secondo la scaletta definitiva, Samurai Jay si esibirà in decima posizione, intorno alle 23:49, accompagnato proprio da Belén Rodríguez per Ossessione, con una performance che prevede anche la presenza di sei ballerini.

Samurai Jay con Belén Rodríguez a Sanremo 2026: orario e posizione in scaletta

L’artista salirà sul palco dell’Ariston nella parte centrale della serata, poco prima di mezzanotte e prima dell’ultimo blocco di esibizioni. La presenza di Belén Rodríguez segna un passaggio chiave nel percorso del brano, dopo il cameo vocale che aveva già acceso la curiosità durante la prima serata.

La collaborazione proseguirà anche nella serata delle cover, dove Samurai Jay ha annunciato l’esecuzione di Baila Morena insieme a Belén Rodríguez e Roy Paci.

Il video ufficiale di “Ossessione” con Belén Rodríguez

La partecipazione di Belén Rodríguez non si limita al palco dell’Ariston: la showgirl appare infatti anche nel video ufficiale del brano.

Crediti del video:
Una produzione Borotalco.tv
Con la partecipazione di: Belén Rodriguez
Regia: Fabrizio Conte
Scritto da Federico Cirillo e Fabrizio Conte

La presenza di Belén Rodríguez diventa così parte integrante del progetto artistico legato a Ossessione, tra suggestione sonora, immaginario visivo e performance live sul palco del Festival.

Foto di Belén Rodríguez: Ignazio Sguera

