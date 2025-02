Living Garden Hub a Sanremo 2025: eventi, talk e musica durante il Festival

Un nuovo spazio si animerà di eventi durante la settimana del Festival di Sanremo 2025 andando ad ospitare eventi live, talk e tanto altro… LIVING GARDEN HUB.

Da domenica 9 febbraio a Sanremo arriva LIVING GARDEN HUB (Via Giardini di Vittorio Veneto), la nuova location a pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò che, durante la settimana del Festival di Sanremo, ospita eventi, talk e tanto altro in un contesto esclusivo con terrazza sul mare.

Tutti i giorni, a partire dalle 9:30, il Living Garden Hub è aperto per colazioni, pranzi, aperitivi e cene in un ambiente accogliente e rilassato. Durante la cena, l’hub si trasforma in un luogo di condivisione dove vivere insieme la diretta del Festival, proprio come si faceva un tempo, riuniti davanti allo schermo in un’atmosfera conviviale.

L’accesso alla visione del Festival è con consumazione: un’occasione per gustare ottimi piatti, bere vini d’eccellenza e godersi lo spettacolo in compagnia.

Presenza fissa al Living Garden Hub è SanreMix – Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni, spazio dedicato a interviste a ospiti, operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla macchina del Festival di Sanremo.

QN Quotidiano Nazionale, in qualità di media partner, partecipa con i suoi giornalisti raccontando il Festival attraverso un diario dedicato e incontrando i protagonisti della manifestazione.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti eccetto ove indicato.

IL PROGRAMMA Degli eventi di LIVING GARDEN HUB a Sanremo 2025

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Cena di Gala con anteprima del Piatto del Festival, “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda”, firmato dallo Chef Matteo Milandri di Casa Artusi. La serata è promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia, con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant’Agata, Pasta Morena, Autoviale. Evento privato.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub.

apertura del Living Garden Hub. ore 12.30 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music – Ingresso su prenotazione alla mail food&music@lghsanremo.it.

percorso enogastronomico – Ingresso su prenotazione alla mail food&music@lghsanremo.it. ore 16.00 Il giornalista e scrittore Marino Bartoletti presenta i suoi nuovi libri “Almanacco del Festival di Sanremo” e “Il festival degli dei”, entrambi pubblicati per Gallucci Editore. Moderatore: John Vignola , giornalista e critico musicale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il giornalista e scrittore Marino Bartoletti presenta i suoi nuovi libri “Almanacco del Festival di Sanremo” e “Il festival degli dei”, entrambi pubblicati per Gallucci Editore. Moderatore: , giornalista e critico musicale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. ore 18.30 aperitivo Living Garden Food & Music – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

aperitivo – Ingresso libero fino ad esaurimento posti. ore 21:30 “SanreKaraoke – La tua voce sul palco!” Una serata di karaoke in cui il pubblico potrà esibirsi interpretando i grandi successi della musica italiana. Conduttori: Paolo Stefanelli e Ivan Bonetti di Radio System. Ingresso su prenotazione con consumazione obbligatoria.

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub.

apertura del Living Garden Hub. ore 09.30 rassegna stampa, interviste e approfondimenti sul Festival di Sanremo con i giornalisti di QN. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

rassegna stampa, interviste e approfondimenti sul Festival di Sanremo con i giornalisti di QN. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. ore 11.00 presentazione della città di Bivona (AG) e della sua eccellenza gastronomica: la “Pesca Bivona”. Ospite: Milko Cinà, Sindaco di Bivona. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

presentazione della città di Bivona (AG) e della sua eccellenza gastronomica: la “Pesca Bivona”. Ospite: Milko Cinà, Sindaco di Bivona. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. ore 12.30 showcase di Abarìa Project, formazione musicale che intreccia sonorità della tradizione siciliana con composizioni inedite. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub.

apertura del Living Garden Hub. ore 15.15 talk “ Arte e Diritti Umani ” con Amnesty International Italia e Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato . Presenti: Luisa Impastato , Riccardo Noury (portavoce Amnesty Italia), Gianmarco Saurino (attore). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

talk “ ” con e . Presenti: , (portavoce Amnesty Italia), (attore). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. ore 17.30 showcase degli artisti emergenti Niveo e Cosmonauti Borghesi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 15.00 il produttore discografico Stefano Senardi presenta il suo libro “La musica è un lampo” (Fandango).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

ore 16.30 showcase degli artisti emergenti Gabriele Pirillo, Salba, Kaput, Nevia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 18.30 aperitivo Living Garden Food & Music – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: info@lghsanremo.com.