Il Debutto di IAMOLLIE e Paolo Kessisoglu a Sanremo 2025 Paura di Me:

Sanremo 2025 Iammollie (Lunita Kessisoglu) figlia di Paolo Kessisoglu presenterà stasera per la prima volta dal vivo il brano Paura di Me insieme al padre sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025, durante la serata dedicata ai duetti.

Il brano, disponibile da oggi 14 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, è il primo singolo inedito di IAMOLLIE, realizzato per Sony Music Italy (Columbia Records Italy) e prodotto da Michele Canova Iorfida.

Un Dialogo tra Padre e Figlia Paura di Me nasce dalla penna di Paolo e Lunita Kessisoglu, che hanno lavorato alla scrittura insieme a Michele Canova Iorfida, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Simone Sacchi.

Il brano si sviluppa come un dialogo intimo e toccante tra un padre e una figlia, esplorando le difficoltà comunicative tra generazioni, le insicurezze adolescenziali e il senso di impotenza dei genitori nel comprendere le sofferenze dei propri figli.

Le parole della canzone dipingono uno scenario familiare e universale: la ricerca di comprensione reciproca e il bisogno di una presenza costante, anche nel silenzio. Rimanere qui con te, sdraiato fuori dalla tua porta a fare il buttafuori dei tuoi incubi è una delle frasi più evocative del brano, espressione di un amore profondo e protettivo.

Il Messaggio di IAMOLLIE, figlia di Paolo Kessisoglu

L’importanza della salute mentale degli adolescenti è il tema centrale del pezzo, come sottolinea Paolo Kessisoglu: “La pandemia ha fatto da detonatore a una situazione in graduale peggioramento già da dieci anni. La salute mentale degli adolescenti è una questione fondamentale: finché ognuno non farà la sua parte, pensando che non lo riguardi, non si riuscirà a fare la giusta prevenzione.”

Gli fa eco sua figlia, Lunita, che pone l’accento sulla necessità di empatia e ascolto all’interno delle famiglie:

“Quando un adolescente sta male è importante che non si senta giudicato nella propria sofferenza. È fondamentale quindi che tutta la famiglia si metta in discussione per cercare di aiutarsi a vicenda.”

Un’Anteprima Carica di Emozione a Sanremo

Questa sera, Iammollie e Paolo Kessisoglu porteranno il loro messaggio di speranza e resilienza sul palco dell’Ariston, in un’anteprima che promette di essere uno dei momenti più toccanti della serata. “Poi ne usciamo” è la frase che entrambi ripetono nel brano, un mantra che simboleggia il desiderio di superare insieme le difficoltà, trovando nella musica un ponte tra generazioni.

L’appuntamento è per questa sera, quando padre e figlia saliranno insieme sul palco.