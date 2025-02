Francesca Michielin dichiara: featuring mancato, retroscena e ammirazione per Annalisa

Sanremo 2025 Francesca Michielin intervista da Giovanni Brugnoli nella rubrica Sanremo Sinceri non si è tirata indietro di fronte a domande scomode, rivelando aneddoti personali e professionali con la sua consueta schiettezza.

Dal racconto di un featuring saltato all’ultimo minuto, che l’ha costretta a rivedere la scaletta del suo disco. fino all’ammissione di aver commesso anche lei qualche passo falso nel suo percorso, la cantautrice si mostra senza filtri.

C’è un artista che ti ha pugnalato alle spalle?

Sì. Sì, sì. Più di uno? Un paio. Ti voglio bene e non ti chiederò chi.

No, non dirò mai chi, però diciamo che è successo che dovevo chiudere questo disco molto importante con questo featuring molto importante e questo artista tipo due giorni prima della consegna del disco ha detto detto no, io non faccio più il fit, quindi tu ti ritrovi che devi ricalibrare la scaletta del del disco della tracklist più che scaletta anche con una motivazione non bella, si è tirato indietro e quella cosa ho detto “Madò”.

Francesca Michielin nell’intervista racconta poi di aver commesso anche lei qualche passo falso nel suo percorso:

E invece tu hai mai pugnalato qualcuno?

Sì. Ho fatto due brutti tiri, tra l’altro è la stessa persona e con cui adesso cerco di avere un bel rapporto e adesso ce l’ho, però le ne ho fatte passare, ho fatto due tiri proprio brutti. consapevolmente o per errore?

No, erano cose consapevoli, cioè erano a fini lavorativi, cioè era una una situazione Oh, qualcuno che mi dice Cioè, no, una situazione varia, scusa, sono un po’ rincoglionita da questo momento. Cioè, era una situazione per cui avrei potuto agire in maniera forse con un’etica professionale migliore.

Non mancano riflessioni sul rapporto con i colleghi e un sincero elogio ad Annalisa, che definisce una persona meravigliosa e di un’umiltà rara, tanto da avvicinarsi a lei con un certo timore reverenziale.

C’è una persona dei tuoi colleghi o così che dal vivo è completamente un’altra persona?

Sì. Più di una. Davvero? Eh beh, sì. Mh. Ma ci sono anche anche in senso positivo, però. Certo, certo, non solo in senso tipo positivo. Anzi, io intendevo principalmente in senso positivo ad esempio Annalisa è proprio una persona meravigliosa. Io tra l’altro mi sono sempre avvicinata a lei con un po’ di timore reverenziale perché vorrei essere brava come lei. Vorrei cantare così. Io le dico sempre “Madò, ma come fai? Sei un mito”. E lei è di un’umiltà incredibile e quindi ci sono tanti artisti che magari sembrano più magari cioè perché magari sono riservati, ma poi di fatto io mi guardo allo specchio e sono uguale, cioè non è che io sono capito una eh abbracci e grandi baci, sono molto schiva.

Allora, sei riuscita a mentire in questa intervista e non ti abbiamo beccato?

No, non ho mentito.

Foto di Alessandro Treves.