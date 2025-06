Il Festival della Canzone Italiana potrebbe lasciare Sanremo dopo oltre 70 anni

Il Festival della Canzone Italiana lascia per sempre la città di Sanremo? Potrebbe esserci in vista una rivoluzione storica.

Dopo decenni di tradizione nella cittadina ligure, la Rai starebbe infatti valutando l’ipotesi concreta di spostare il “Festival di Sanremo” in un’altra località a partire dal 2027.

festival di sanremo I motivi dietro l’ipotesi di trasloco

A rilanciare la notizia è Il Messaggero: secondo quanto riportato dal quotidiano, i rapporti tra la Rai e l’amministrazione comunale di Sanremo sarebbero sempre più tesi. Sul tavolo ci sarebbero richieste economiche ritenute eccessive, tra cui un aumento del milione di euro per ospitare l’evento, e persino una quota sugli introiti pubblicitari.

A pesare anche la questione logistica: secondo indiscrezioni interne, alcune strutture, in primis il Teatro Ariston, sarebbero giudicate non più adeguate per un evento cresciuto negli anni in termini di visibilità, portata e impatto economico e mediatico.

Il Festival di Sanremo lascia Sanremo? Le nuove possibili sedi

In casa Rai si starebbero vagliando alternative lungo le coste italiane, evitando le grandi città e privilegiando centri facilmente riconoscibili e raggiungibili dal pubblico. Tra le ipotesi avanzate figurano:

Costiera Amalfitana – con Sorrento tra i nomi più gettonati;

– con tra i nomi più gettonati; Versilia – con Viareggio in prima linea;

– con in prima linea; Costa Adriatica – si parla di Rimini, Senigallia e addirittura del Gargano.

Non si esclude neanche un formato itinerante, con rotazione della sede ogni due anni. Una modalità che riporterebbe il Festival a una forma di “tour culturale” capace di valorizzare più territori del nostro Paese.

Il segnale dei palinsesti Rai: spunta “Festival Giovani”

La riflessione della Rai sulla sede di Sanremo arriva a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti per la stagione 2025/2026, in cui – per quanto riguarda le nuove proposte musicali – è comparso per la prima volta il titolo “Festival Giovani“, una probabile evoluzione (o provvisoria ridefinizione) del tradizionale Sanremo Giovani.

Non è dato sapere se questo cambio di nome sia definitivo o legato a un rebranding temporaneo, ma di certo rappresenta un ulteriore indizio di come, da Viale Mazzini, si stia ragionando su un riposizionamento dell’intero progetto “Sanremo” anche nelle sue articolazioni giovanili.

La grande provincia italiana: un nuovo palcoscenico per il festival della canzone italiana?

Secondo alcune voci interne alla Rai, riportate sempre da Il Messaggero, il Festival è ormai “più forte della sua sede” e potrebbe vivere altrove senza perdere rilevanza. L’idea è quella di affidarsi alla “grande provincia italiana” come nuovo scenario per raccontare l’Italia attraverso la musica. D’altronde, la penisola offre una pluralità di location suggestive che potrebbero fare da cornice a un evento diventato simbolo della cultura nazionale.

Per ora nulla è ufficiale, ma il fatto stesso che si stia discutendo internamente dell’argomento, apre spiragli per una delle trasformazioni più radicali della storia recente del Festival.