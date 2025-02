Festival di Sanremo 2026: quando si terrà? Le ipotesi tra Olimpiadi e Paralimpiadi

Il Festival di Sanremo si è appena concluso e già si inizia a parlare della prossima edizione.

Con l’arrivo delle Olimpiadi Invernali 2026 (6-22 febbraio) e delle Paralimpiadi (6-15 marzo), la programmazione del Festival di Sanremo è destinata ad animare le discussioni nei prossimi mesi.

Al netto dei ricorsi sull’assegnazione della trasmissione del Festival, la Rai sarà impegnata con la trasmissione di entrambi gli eventi e questo potrebbe influenzare la scelta delle date della kermesse musicale. Ma quando potrebbe essere organizzato il Festival di Sanremo 2026?

Durante il Festival appena concluso, esplicita domanda è stata fatta ai vertici Rai che ne inizieranno a parlare nelle prossime riunioni di programmazione. Quindi un’indicazione ufficiale (ma neanche di massima) non esiste.

Ma facciamo delle ipotesi, tenendo come punto fermo che sarà la Rai a orgnizzare e trasmettere il Festival di Sanremo 2026.

L’ipotesi 1: Sanremo prima delle Olimpiadi

Tradizionalmente, il Festival di Sanremo si svolge all’inizio di febbraio, con la settimana che va dal martedì al sabato. Nel 2026, un’opzione plausibile sarebbe quella di anticipare la manifestazione a fine gennaio. Una possibile finestra potrebbe essere dal 30 gennaio al 2 febbraio, prima che inizi il grande evento sportivo. In questo modo, la Rai potrebbe concentrare l’attenzione su Sanremo senza sovrapporsi alle Olimpiadi e riservare spazio alla copertura dell’evento invernale.

L’ipotesi 2: Sanremo tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi

Un’altra opzione sarebbe quella di collocare il Festival di Sanremo tra la fine delle Olimpiadi e l’inizio delle Paralimpiadi, sfruttando un periodo di relativa calma nel palinsesto Rai. In questo caso, le date ideali potrebbero essere dal 25 febbraio al 1 marzo 2026, quando la programmazione olimpica sarà terminata ma prima che inizi la copertura delle Paralimpiadi. Questa finestra permetterebbe alla Rai di concentrarsi sul Festival senza sovrapporsi agli eventi paralimpici, garantendo una transizione fluida tra le due manifestazioni.

Quale sarà la data definitiva?

Mentre non esistono ancora conferme ufficiali, queste due opzioni appaiono al momento le più ragionevoli. Una decisione definitiva verrà probabilmente presa in base alle esigenze di programmazione e alla gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi. A nostro avviso sarà improbabile che l’evento venga programmato alla fine dei due eventi sportivi (quindi nella seconda metà di marzo), quando neanche nel 2021, in piena mandemia, si è andati così avanti nell’anno (2-6 marzo 2021).

Voi cosa ne pensate? Quali credete saranno le date più probabili in cui verrà organizzato il prossimo Festival di Sanremo?