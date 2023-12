Fantasanremo 2024: le quotazioni e il regolamento. Aprono le iscrizioni per la vera gara del Festival

Fantasanremo 2024 regole, quotazioni e iscrizione.

Negli ultimi anni, complice anche un Amadeus assolutamente per niente boomer, anzi vero Bomber, abbiamo conosciuto dal Palco del Festival di Sanremo Papalina, salutato più e più volte Zia Mara (Venier), visto Ama fare flessioni con Rkomi e altre follie. Tutto questo grazie al Fantasanremo e ai suoi ideatori.

La nuova edizione del games porta con sé delle novità, dei veri e propri regali natalizi per i tantissimi fan della competizione.

Innanzitutto le quotazioni dei cantanti, che ricordiamo sono espresse in Baudi in onore di Pippo Baudo, sono più basse rispetto al passato (ma scordatevi di poter aver in squadra il tridente al femminile Alessandra Amoroso, Emma e Annalisa), inoltre da quest’anno il Fantasanremo avrà una propria app ufficiale.

Scordatevi invece di poter avere a disposizione più Baudi, il numero rimane infatti fissato a 100.

