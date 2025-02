Clara a Sanremo 2025: “l’anno scorso ero un pulcino, ora sono riuscita a sentirmi libera”

Clara al Festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025 segna per Clara un passaggio importante nella sua carriera, dopo l’esordio nella scorsa edizione del Festival. Durante la conferenza stampa, l’artista ha condiviso le sue emozioni e il percorso che l’ha portata fino al palco dell’Ariston.

“L’anno scorso mi sentivo un pulcino, ero molto ingenua. La cosa che mi rende più fiera è il fatto che sono riuscita a sentirmi libera, nel senso che sentivo che il mio corpo e la mia voce si muovevano assieme e non è scontato, nell’ultimo anno studiando canto con due insegnanti con una coreografa, ho notato proprio come conoscere la propria voce, il proprio corpo aiuti anche il modo in cui ti poni verso le persone, verso le telecamere sul palco e il modo in cui porti la tua canzone.”

Riguardo al brano in gara, Clara ha svelato che il testo è autobiografico e racconta un momento di crescita personale:

“Sicuramente nella stesura di febbre è stata è stato lungo il processo. Solitamente io sono una da piano e voce, quando vado in studio mi metto con un produttore, con un autore, con degli accordi e a scrivere, a metter giù la stesura del di un brano, di uno schizzo di quello che poi potrebbe diventare una canzone, un singolo o parte del disco.

Febbre, invece, nasce prima dello scorso festival di Sanremo, la prima volta che ho visto Dardast in studio è stato prima del festival e l’avevo un attimo accantonata. La vedevo come un qualcosa che aveva tantissime linee melodiche differenti. Inizialmente con questi archi, poi andava su un qualcosa di molto urban, poi andava sul un ritornello molto sperimentale e avevo paura. Ho chiamato mio fratello, gliel’ho mandata e mi ha detto “Ma tu sei pazza? Tu devi rischiare!”.

Ecco, allora, questo è stato anche un insegnamento perché molte volte sono io la prima a mettermi paletti, no? A non osare nemmeno quando sono in studio, quando invece la musica deve essere qualcosa di libero. E me l’ha insegnato questa canzone.”

clara la farmacia dell’amore

A Sanremo è possibile incontrare Clara presso la Farmacia dell’Amore:

Il tema della salute mentale è un tema cui tengo tanto in primis perché a me ha aiutato tanto alle medie quando avevano aperto uno sportello nella mia scuola. Ammetto che poi in altri momenti della mia vita non ho avuto il coraggio, non ci sono più andata, ma penso sia importante avere qualcuno con cui parlare. Ci sono tanti ragazzi giovani che anche all’apertura sono venuti e mi hanno detto che si sarebbe iscritto appunto per avere questo colloquio gratuito di mezz’ora con la psicologa.

