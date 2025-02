Casa Sanremo 2025: eventi, incontri e dibattiti culturali nella settimana del Festival

Casa Sanremo 2025.

Anche quest’anno, Casa Sanremo si conferma il punto di riferimento per eventi culturali, incontri di approfondimento e dibattiti su temi di rilevanza sociale. Dalla celebrazione dei 50 anni di Amnesty International in Italia agli incontri con autori e personaggi del mondo della giustizia e del giornalismo, ecco il programma delle principali iniziative in calendario.

Casa Sanremo – programma

Amnesty International: 50 anni di impegno per i diritti umani

Mercoledì 12 febbraio, dalle 17:00 alle 18:00, la Lounge Mango di Casa Sanremo .Bazr ospiterà l’inaugurazione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Amnesty International in Italia. Un evento che sarà un momento di riflessione sulla situazione attuale dei diritti umani, con la partecipazione del portavoce Riccardo Noury, di Francesca Corbo di Amnesty International e dell’attore Gianmarco Saurino.

La giornalista Grazia Serra ricorderà inoltre la vicenda di suo zio Francesco Mastrogiovanni, sottolineando l’importanza di continuare a dare voce alle battaglie civili.

Next Gen Legality: un confronto sulla giustizia e il giornalismo d’inchiesta

Martedì 11 febbraio, alle ore 16:00, la Lounge di Casa Sanremo ospiterà Next Gen Legality. E’ uno degli eventi più significativi sul confronto tra giustizia e giornalismo d’inchiesta. L’iniziativa, ideata da Roberto de Candia con il sostegno di Nextenne e Petti Pomodori Spa, vedrà la partecipazione di magistrati, giornalisti e personalità istituzionali, tra cui Nicola Gratteri, Sigfrido Ranucci, Marianna Aprile e Claudio Martelli. Sarà anche l’occasione per presentare Nextenne, un nuovo magazine dedicato allo sviluppo sostenibile e alle eccellenze territoriali.

Il Salotto letterario di Casa Sanremo: incontri con gli autori

Grande spazio alla cultura con la confermata collaborazione tra Casa Sanremo e Rai Libri. Tra gli autori presenti per presentare le loro opere: Marco Carrara, Beppe Convertini, Savino Zaba e Giovanni Terzi. Oltre alle presentazioni ufficiali, il format “La Vetrina” darà spazio a scrittori emergenti e affermati, con appuntamenti curati dai giornalisti Maurilio Giordana e Grazia Serra.

Tra gli incontri speciali in programma:

Stefano Senardi e Walter Vacchino con una conversazione sul Festival di Sanremo (10 febbraio ore 14:25);

e con una conversazione sul (10 febbraio ore 14:25); Dimitri Cocciuti , autore di “ Non lasciarti sfuggire ” (10 febbraio ore 16:40);

, autore di “ ” (10 febbraio ore 16:40); Marino Bartoletti con “ Almanacco del Festival di Sanremo ” (14 febbraio ore 17:00);

con “ ” (14 febbraio ore 17:00); Chiara Buratti ricorderà il giornalista Massimo Cotto, voce storica di Virgin Radio (14 febbraio ore 18:00).

Casa Sanremo ospiterà inoltre il Concorso Letterario, che si concluderà con la cerimonia di premiazione e la partecipazione speciale di Pablo Reyes, ex membro dei Gipsy Kings, per celebrare i 38 anni di “Bamboleo“.

Noa e Mira Awad: un incontro tra musica e pace

Lunedì 10 febbraio, alle 19:00, la Lounge di Casa Sanremo ha ospitato il Meet & Greet con la cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad. Le due artiste, simbolo di dialogo e pace, si esibiranno la sera successiva al Teatro Ariston sulle note di “Imagine” di John Lennon. Porteranno sul palco dell”Ariston un messaggio di speranza e unità.

Casa Sanremo 2025 si conferma così un laboratorio di cultura e confronto, dove musica, letteratura, giustizia e diritti umani trovano spazio per raccontarsi e ispirare nuove riflessioni.