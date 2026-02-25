25 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
25 Febbraio 2026

Casa Bontempi Sanremo 2026: Mara Sattei, LDA, Aka7even e Maria Antonietta oggi (dirette streaming)

Oggi Mara Sattei, LDA e AKA7even, Maria Antonietta e molti altri in diretta streaming.

Casa Bontempi Sanremo 25 febbraio tra gli ospiti Lda, Aka 7even, Mara Sattei, Luca Faraone e Cristina D'Avena
Casa Bontempi 25 febbraio 2026, programmazione delle dirette streaming.

Torna a Sanremo anche nel 2026 il format Bontempi e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival e lo fa anche tramite dirette streaming qui su All Music Italia. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.

Oggi, mercoledì 25 febbraio, secondo giorno di programmazione, Bestiario Pop ospita Blind, El Ma e Soniko, Maria Antonietta & Colombre, Fantasanremo, Mara Sattei, Eddie Brock, LDA + Aka7even e Leo Gassmann. Una giornata ricca di ospiti che si racconteranno insieme a Michele Monina, Luccioola e Selvaggia Lucarelli in collegamento.

Gli orari potrebbero subire modifiche: segui il nostro gruppo Instagram per aggiornamenti in tempo reale. Altri contenuti esclusivi sono disponibili sul nostro profilo Instagram.

Scorri in basso per tutte le live in streaming.

casa bontempi 2026 – La programmazione del 25 febbraio

Programmazione completa di mercoledì 25 febbraio:

  • 10:00 – Punkremo: Chiara Ragnini e Diohrà
  • 11:00 – Bestiario Pop: Blind, El Ma, Soniko
  • 12:00 – Punkremo: Mara Sattei
  • 12:30 – Bestiario pop: Luca Faraone
  • 13:15 – Bestiario Pop: Missklang
  • 14:30 – Bestiario Pop: Maria Antonietta & Colombre
  • 15:00 – Punkremo: Fantasanremo
  • 15:30 – Bestiario Pop: Jack Out
  • 16:00 – Bestiario Pop: Angelica Bove
  • 16:30 – Punkremo: Eddie Brock
  • 17:00 – Punkremo: Cristina D’Avena
  • 17:15 – Bestiario Pop: Music for change
  • 17:30 –  Bestiario Pop: LDA & Aka7even
  • 18:00 – Bestiario Pop: Leo Gassmann
  • 18:30 – Punkremo: Mizar
  • 19:00 –  Punkremo: Celo

Chiara Ragnini e Diohrà – Diretta streaming h10:00

Blind, El Ma, Soniko – Diretta streaming h11:00 circa

Mara Sattei – Diretta streaming h12:00 circa

Luca Faraone – Diretta streaming h12:30 circa

Missklang – Diretta streaming h13:15 circa

Maria Antonietta & Colombre – Diretta streaming h14:30 circa

Fantasanremo – Diretta streaming h15:00 circa

Jack Out – Diretta streaming h15:30 circa

Angelica Bove – Diretta streaming h16:00 circa

Eddie Brock – Diretta streaming h16:30 circa

Cristina D’Avena – Diretta streaming h17:00 circa

Music for change – Diretta streaming h17:15 circa

LDA + Aka7even – Diretta streaming h17:30 circa

Leo Gassmann – Diretta streaming h18:00 circa

Mizar  – Diretta streaming h18:00 circa

Celo  – Diretta streaming h18:30 circa

Bestiario Pop e Vale Tutto: le conversazioni fuori dalla comfort zone

Bestiario Pop è il format firmato da Michele Monina insieme a Luccioola che rompe le liturgie dell’intervista classica. I protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode, con Selvaggia Lucarelli in collegamento dal suo canale Vale Tutto, media partner ufficiale.

Punkremo: il palco degli emergenti

Come ogni giorno, Punkremo occupa gran parte della programmazione. Il format condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, ospita una serie di artisti emergenti che si alternano sul palco con performance live e momenti di racconto.

All Music Italia

