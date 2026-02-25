Casa Bontempi Sanremo 2026: Mara Sattei, LDA, Aka7even e Maria Antonietta oggi (dirette streaming)

Casa Bontempi 25 febbraio 2026, programmazione delle dirette streaming.
Torna a Sanremo anche nel 2026 il format Bontempi e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival e lo fa anche tramite dirette streaming qui su All Music Italia. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.
Oggi, mercoledì 25 febbraio, secondo giorno di programmazione, Bestiario Pop ospita Blind, El Ma e Soniko, Maria Antonietta & Colombre, Fantasanremo, Mara Sattei, Eddie Brock, LDA + Aka7even e Leo Gassmann. Una giornata ricca di ospiti che si racconteranno insieme a Michele Monina, Luccioola e Selvaggia Lucarelli in collegamento.
Gli orari potrebbero subire modifiche: segui il nostro gruppo Instagram per aggiornamenti in tempo reale. Altri contenuti esclusivi sono disponibili sul nostro profilo Instagram.
Scorri in basso per tutte le live in streaming.
casa bontempi 2026 – La programmazione del 25 febbraio
Programmazione completa di mercoledì 25 febbraio:
- 10:00 – Punkremo: Chiara Ragnini e Diohrà
- 11:00 – Bestiario Pop: Blind, El Ma, Soniko
- 12:00 – Punkremo: Mara Sattei
- 12:30 – Bestiario pop: Luca Faraone
- 13:15 – Bestiario Pop: Missklang
- 14:30 – Bestiario Pop: Maria Antonietta & Colombre
- 15:00 – Punkremo: Fantasanremo
- 15:30 – Bestiario Pop: Jack Out
- 16:00 – Bestiario Pop: Angelica Bove
- 16:30 – Punkremo: Eddie Brock
- 17:00 – Punkremo: Cristina D’Avena
- 17:15 – Bestiario Pop: Music for change
- 17:30 – Bestiario Pop: LDA & Aka7even
- 18:00 – Bestiario Pop: Leo Gassmann
- 18:30 – Punkremo: Mizar
- 19:00 – Punkremo: Celo
Bestiario Pop e Vale Tutto: le conversazioni fuori dalla comfort zone
Bestiario Pop è il format firmato da Michele Monina insieme a Luccioola che rompe le liturgie dell’intervista classica. I protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode, con Selvaggia Lucarelli in collegamento dal suo canale Vale Tutto, media partner ufficiale.
Punkremo: il palco degli emergenti
Come ogni giorno, Punkremo occupa gran parte della programmazione. Il format condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, ospita una serie di artisti emergenti che si alternano sul palco con performance live e momenti di racconto.