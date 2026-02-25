Casa Bontempi Sanremo 2026: Mara Sattei, LDA, Aka7even e Maria Antonietta oggi (dirette streaming)

Casa Bontempi 25 febbraio 2026, programmazione delle dirette streaming.

Torna a Sanremo anche nel 2026 il format Bontempi e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival e lo fa anche tramite dirette streaming qui su All Music Italia. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.

Oggi, mercoledì 25 febbraio, secondo giorno di programmazione, Bestiario Pop ospita Blind, El Ma e Soniko, Maria Antonietta & Colombre, Fantasanremo, Mara Sattei, Eddie Brock, LDA + Aka7even e Leo Gassmann. Una giornata ricca di ospiti che si racconteranno insieme a Michele Monina, Luccioola e Selvaggia Lucarelli in collegamento.

Gli orari potrebbero subire modifiche

casa bontempi 2026 – La programmazione del 25 febbraio

Programmazione completa di mercoledì 25 febbraio:

10:00 – Punkremo : Chiara Ragnini e Diohrà

: Chiara Ragnini e Diohrà 11:00 – Bestiario Pop : Blind, El Ma, Soniko

: Blind, El Ma, Soniko 12:00 – Punkremo : Mara Sattei

: Mara Sattei 12:30 – Bestiario pop: Luca Faraone

Luca Faraone 13:15 – Bestiario Pop : Missklang

: Missklang 14:30 – Bestiario Pop : Maria Antonietta & Colombre

: Maria Antonietta & Colombre 15:00 – Punkremo : Fantasanremo

: Fantasanremo 15:30 – Bestiario Pop : Jack Out

: Jack Out 16:00 – Bestiario Pop : Angelica Bove

: Angelica Bove 16:30 – Punkremo : Eddie Brock

: Eddie Brock 17:00 – Punkremo : Cristina D’Avena

: Cristina D’Avena 17:15 – Bestiario Pop : Music for change

: Music for change 17:30 – Bestiario Pop : LDA & Aka7even

: LDA & Aka7even 18:00 – Bestiario Pop : Leo Gassmann

: Leo Gassmann 18:30 – Punkremo : Mizar

: Mizar 19:00 – Punkremo: Celo

Bestiario Pop e Vale Tutto: le conversazioni fuori dalla comfort zone

Bestiario Pop è il format firmato da Michele Monina insieme a Luccioola che rompe le liturgie dell’intervista classica. I protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode, con Selvaggia Lucarelli in collegamento dal suo canale Vale Tutto, media partner ufficiale.

Punkremo: il palco degli emergenti

Come ogni giorno, Punkremo occupa gran parte della programmazione. Il format condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, ospita una serie di artisti emergenti che si alternano sul palco con performance live e momenti di racconto.