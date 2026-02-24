24 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
24 Febbraio 2026

Casa Bontempi a Sanremo 2026: oggi Ditonellapiaga, Michele Bravi e Fulminacci (dirette streaming)

A Punkremo ci saranno Nicol, Pellegatta, Droppunk e molti altri in diretta streaming.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Sanremo 2026 Casa Bontemi 24 febbraio. tra gli ospiti Ditonellapiaga, Michele Bravi, Davide Amati e Nicol
Condividi su:

Casa Bontempi torna a Sanremo anche nel 2026 e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival e lo fa anche tramite dirette streaming qui su All Music Italia. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.

Oggi, martedì 24 febbraio, si parte con Bestiario Pop che ospita Ditonellapiaga, Michele Bravi, Fulminacci, Bambole di Pezza e Sal da Vinci, e con Punkremo, il format dedicato agli emergenti condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale.

La programmazione potrà subire variazioni orarie, si consiglia di seguire il nostro gruppo Instagram per aggiornamenti in tempo reale. Altri contenuti saranno disponibili sul nostro Instagram.

Scorri in basso per tutte le live in streaming.

La programmazione di oggi

Programmazione completa di martedì 24 febbraio:

  • 10:00 – Bestiario Pop: Ditonellapiaga
  • 10:30 – Punkremo: Droppunk
  • 11:00 – Punkremo: Davide Amati
  • 11:30 – Bestiario Pop: Michele Bravi
  • 13:00 – Bestiario Pop: Fulminacci
  • 14:00 – Bestiario Pop: Bambole di Pezza
  • 14:30 – Bestiario Pop: Sal da Vinci
  • 15:00 – Punkremo: Piero Cassano
  • 15:45 – Punkremo: Pellegatta
  • 16:30 – Punkremo: Nicol
  • 17:00 – Bestiario Pop: Casino Royale
  • 17:30 – Punkremo: Clara Moroni
  • 17:45 – Bestiario Pop: Welo

Ditonellapiaga – Diretta streaming h10

Droppunk – Diretta streaming h10:30


Davide Amati – Diretta streaming h11:25 circa

Bestiario Pop: il format che rompe le liturgie dell’intervista

Punto focale del progetto è il format Bestiario Pop, firmato da Michele Monina insieme a Luccioola. Uno spazio che rompe le liturgie dell’intervista classica: i protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode. A dare ulteriore intensità al confronto, in collegamento, sarà anche Selvaggia Lucarelli con il suo canale e newsletter Vale Tutto, media partner ufficiale.

Punkremo: la musica che verrà

Tra gli appuntamenti più attesi c’è Punkremo, il format che dà voce alla musica che verrà. Condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, Punkremo accoglie sul palco i migliori emergenti in circolazione, alternando performance live, talk e momenti di confronto.

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 3

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici giudici e ospiti del 22 febbraio 6

Cosa è successo ad Amici nella puntata del 22 febbraio? Ospiti, giudici e gare
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 7

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 8

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano
Laura Pausini a Sanremo 2026 tra critiche e premi internazionali 9

Laura Pausini a Sanremo 2026: la star internazionale che l'Italia continua a sottovalutare
Sanremo 2026 Carlo Conti e Laura Pausini alla guida di un festival ricco di ospiti e conduttori 10

Sanremo 2026: tutti i co-conduttori e gli ospiti del Festival di Conti

Cerca su A.M.I.