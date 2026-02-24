Casa Bontempi a Sanremo 2026: oggi Ditonellapiaga, Michele Bravi e Fulminacci (dirette streaming)

Casa Bontempi torna a Sanremo anche nel 2026 e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival e lo fa anche tramite dirette streaming qui su All Music Italia. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.

Oggi, martedì 24 febbraio, si parte con Bestiario Pop che ospita Ditonellapiaga, Michele Bravi, Fulminacci, Bambole di Pezza e Sal da Vinci, e con Punkremo, il format dedicato agli emergenti condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale.

La programmazione di oggi

Programmazione completa di martedì 24 febbraio:

Ditonellapiaga – Diretta streaming h10

Droppunk – Diretta streaming h10:30



Davide Amati – Diretta streaming h11:25 circa

Bestiario Pop: il format che rompe le liturgie dell’intervista

Punto focale del progetto è il format Bestiario Pop, firmato da Michele Monina insieme a Luccioola. Uno spazio che rompe le liturgie dell’intervista classica: i protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode. A dare ulteriore intensità al confronto, in collegamento, sarà anche Selvaggia Lucarelli con il suo canale e newsletter Vale Tutto, media partner ufficiale.

Punkremo: la musica che verrà

Tra gli appuntamenti più attesi c’è Punkremo, il format che dà voce alla musica che verrà. Condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, Punkremo accoglie sul palco i migliori emergenti in circolazione, alternando performance live, talk e momenti di confronto.