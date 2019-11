Area Sanremo 2019 vincitori Camilla Magli Eterno Rosso testo e video.

Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo c’è Camilla Magli.

La ragazza militò ad X Factor 8, l’edizione vinta da Lorenzo Fragola, nella squadra di Victoria Cabello.

Camilla cercherà di conquistare uno dei due posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 riservati ai vincitori di Area Sanremo 2019.

CAMILLA MAGLI ETERNO ROSSO TESTO E VIDEO

Qui potete vedere il videoclip della canzone. A seguire il testo del brano.

Tutti in volo

correndo in macchina dopo il lavoro

ognuno un sogno che si muove

in tangenziale se c’è la coda allora dentro

forse sono un po’ animale

spingo il giusto

le gomme corrono ma il cuore è fermo

mille specchietti per le allodole

in fondo al viale scatta il rosso

ed io mi volto tu mi guardi e sei speciale

Qui fermi ad un semaforo

ed io mi innamoro

con gli occhi che sanno di dopo lavoro

che spingono dai vetri delle macchine

che uccidono la noia e l’abitudine

che mettono inquietudine

son trenta secondi di pura conquista

ti devo guardare non lo faccio apposta

e tu sfacciatamente fai lo stesso

ed io vorrei che fosse eterno rosso

ma finirà presto

Cosa è questo spiraglio

che si vede nel buio pesto

e rimaniamo fermi immobili

negli abitacoli con gli occhi dentro gli occhi

noi siamo già complici

Qui fermi ad un semaforo

ed io mi innamoro

con gli occhi che sanno di dopo lavoro

che spingono dai vetri delle macchine

che uccidono la noia e l’abitudine

che mettono inquietudine

son trenta secondi di pura conquista

ti devo guardare non lo faccio apposta

e tu sfacciatamente fai lo stesso

ed io vorrei che fosse eterno rosso

ma finirà presto

C’è chi suona qui dietro di noi

ma noi siamo due eroi

non partiamo mai più

io non voglio, non posso

ma voglio che sia eterno questo rosso

Qui fermi ad un semaforo

ed io mi innamoro

con gli occhi che sanno di dopo lavoro

che spingono dai vetri delle macchine

che uccidono la noia e l’abitudine

che mettono inquietudine

son trenta secondi di pura conquista

ti devo guardare non lo faccio apposta

e tu sfacciatamente fai lo stesso

ed io vorrei che fosse eterno rosso

ma finirà presto

vorrei che fosse eterno rosso

eterno rosso

ma finirà presto