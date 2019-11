Area Sanremo 2019 vincitori Alex Leo A cuore fermo testo e video.

Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo c’è Alex Leo di Valsamoggia in provincia di Bologna.

Alex cercherà di conquistare uno dei due posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 riservati ai vincitori di Area Sanremo 2019.

ALEX LEO A CUORE FERMO TESTO E VIDEO

Qui potete vedere il videoclip della canzone. A seguire il testo del brano.

Questi segni sul tuo collo

più tardi li ricorderai

quando al buio sarà sola

e da sola ti ripeterai

di resistere alla forza che

ti spinge a ritornar da lui

come un onda torni a riva già sfinita

riscoprendoti ogni volta senza difese

le braccia ascese

nessuna lama può fare di più

di così

Aver paura di abbandonarti

nei suoi rancori avventurarti che

per amore riesci a perdonare

anche se i lividi possono scoraggiare

fingerti forte e non parlar d’amore

restarne fuori e intanto dentro muori

e poi sparire da questo gioco eterno

perché forse da qui che Dio inventò l’inferno

E sentirlo come un vago avvertimento

il suo sguardo che ti scruta lento

e quell’aria che ti passa sulla faccia

non è certo l’unica minaccia

ma tenere chiusi non è mai servito a niente

e per questo che non dormi, resti sveglia

a sperare inutilmente a un’altra vita

esserne uscita dall’insistenza che amor non fu mai

via da lui

Avrai paura di innamorarti un’altra volta

entusiasmarti, farai di tutto per non parlar d’amore

cedere ancora l’ultima volta e basta

e poi sparire e non telefonare

ma solamente per farsi desiderare

ricominciare con questo gioco eterno

sapere che cos’è

amare a cuore fermo