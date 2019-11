Area Sanremo 2019 vincitori Alessia Gerardi Atipica testo e video.

Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo c’è la bergamasca Alessia Gerardi, voce e volto che il pubblico potrebbe ricordare per via della sua partecipazione a X Factor 2018 quando arrivò fino alla fase degli home visit.

Alessia cercherà di conquistare uno dei due posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 riservati ai vincitori di Area Sanremo 2019.

ALESSIA GERARDI ATIPICA TESTO E VIDEO

Qui potete vedere il videoclip della canzone. A seguire il testo del brano.

Non so come ancora sopravviverò

a una giornata come tutte quelle là

I too so much

Mi sveglio, mutandone e un bel paio di occhiaie

un po di trucco ma non sopra il naso che c’è

I too so much

prendo il pullman, neanche un posto

invisibile, nessuno vede che ci sono

che fa dentro di me

I too so much

non avere aspettative

urlo io ci sono

io mi sorprendo che ora so

che conto qualche cosa anch’io

I too so much

Si che a testa alta andrò

e chi mi fermerà

ma oggi sì che io prendo

la mia vita in mano

so che io son così

e che ci sono anch’io

che sono atipica

ma oggi non mi faccio più paura

ma mi amo di più

Mi sveglio, perizoma, rossetto, Eyeliner

fisso lo specchio

questa sono io che mi amo di più

i’ve you so much

prendo il pullman, c’è anche un posto

avanzo a testa in sù

sguardi che mi scrutano

menti si sorprendono

i’ve you so much

non avere aspettative

urlo “Io ci sono”

io mi sorprendo che ora so

che conto qualche cosa anch’io

i’ve you so much

Si che a testa alta andrò

e chi mi fermerà

ma oggi sì che io prendo

la mia vita in mano

so che io son così

e che ci sono anch’io

che sono atipica

ma oggi si che non mi faccio più paura

e mi amo di più

Prendo il pullman, c’è anche un posto

avanzo a testa in sù

sguardi che mi scrutano

menti si sorprendono

i’ve you so much

I love you so much

Si che a testa alta andrò

e chi mi fermerà

ma oggi sì che io prendo

la mia vita in mano

so che io son qui

e che ci sono anch’io

che sono atipica

ma oggi si che non mi faccio più paura

e mi amo di più

Non mi faccio più paura e

mi amo di più

i love you so much