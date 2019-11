Area Sanremo 2019 vincitori Messya T.S.O. testo e video.

Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo c’è Andrea Riso in arte Messya. Nato a Reggio Calabria vive a Roma.

Messya cercherà di conquistare uno dei due posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 riservati ai vincitori di Area Sanremo 2019.

Messya t.s.o. TESTO E VIDEO

Qui potete vedere il videoclip della canzone. A seguire il testo del brano.

Che razza di vita questa ballerina

più gira veloce più mi schiaccia cia cia

è un vortice umano mi piace così

tu non pensare di essere migliore

devi dire, devi fare la differenziata

devi fare il segno della croce

farti una fidanzata

questo è il mondo che ti piaccia o no

devi prendere atto

devi dare una risposta

devi dimostrare,

devi ricordare che perfino non puoi fare più cazzate

devi darti da fare, darti da fare

devi

Appeso al muro in questa gabbia due per tre

mi sento microscopico

devi uscire, devi fare

devi devi devi

come perdersi

che fine ha fatto Baby Jane

che fine hai fatto pure tu

devi ballare baby

l’ha detto Maria, tu sei pazzo

l’ha detto mamma, tu sei pazzo

l’ha detto la CIA e così sia

l’ha detto il Papa, tu sei pazzo

l’ha detto l’Europa, tu sei pazzo

l’ha detto mia mamma, tu sei pazzo

lo dico io, sono Messya

la musica è l’onda

Che razza di gente

distratti di massa

la vita che passa

fa cia cia ciao

tv elettroshock

ti piace così

ma non venirmi a fare la morale

devi uscire devi fare la pastiera

devi fare un pensierino tanti auguri

devi uscire di galera e così che si fa

prendine atto

devi stare calmo

devi dare sempre il buon esempio

se ti dicono ricchione

dici grazie è un complimento

devi darti da fare, darti da fare

Appeso al muro in questa gabbia due per tre

mi sento microscopico

devi uscire, devi fare

devi devi devi

come perdersi

che fine ha fatto Baby Jane

che fine hai fatto pure tu

devi ballare baby

l’ha detto Maria, tu sei pazzo

l’ha detto mamma, tu sei pazzo

l’ha detto la CIA e così sia

l’ha detto il Papa, tu sei pazzo

l’ha detto l’Europa, tu sei pazzo

l’ha detto mia mamma, tu sei pazzo

lo dico io, sono Messya

la musica è l’onda

T.S.O.

Tu sei pazzo

Appeso al muro in questa gabbia due per tre

mi sento microscopico

devi uscire, devi fare

devi devi devi

come perdersi

che fine ha fatto Baby Jane

che fine hai fatto pure tu

devi ballare baby

l’ha detto Maria, tu sei pazzo

l’ha detto mamma, tu sei pazzo

l’ha detto la CIA e così sia

l’ha detto il Papa, tu sei pazzo

l’ha detto l’Europa, tu sei pazzo

l’ha detto mia mamma, tu sei pazzo

lo dico io, sono Messya

la musica è l’onda