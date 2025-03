Pulizie con stile: la playlist italiana che ti fa ballare tra un mobile e l’altro

Musica italiana per pulire casa: la playlist con i brani perfetti per muoversi e cantare.

Chi ha detto che fare le pulizie deve essere noioso? Con la giusta playlist, anche passare l’aspirapolvere diventa un momento da ballare e cantare a squarciagola. Abbiamo messo insieme un mix esplosivo di hit pazzesche, pezzi indie fighissimi e canzoni che non ti aspetti, comprese quelle che citano piatti, pavimenti e bucato. Sì, esistono davvero!

Le playlist di All music italia

Il sound giusto per far brillare casa con la musica italiana

Se vuoi che il tempo voli mentre sistemi, serve una colonna sonora che ti tenga su di giri. Qui dentro trovi di tutto: dai pezzi perfetti per saltare con la scopa in mano ai brani più chill per quando finalmente ti rilassi dopo aver finito tutto. Ma attenzione: alcuni testi parlano proprio di casa, lavatrice e pulizie, lo giuriamo!

Musica italiana per pulire casa: alcuni pezzi che non possono mancare:

Non possono mancare brani come Dove si balla di Dargen D’Amico a, giusto per non rallentare, Furore di Paola & Chiara. E ancora brani di Francesco Gabbani, Napoleone, Ceri, Annalisa e persino Giorgio Gaber per cui, ricordiamo, il bagno era di sinistra e la cucina di destra.

Oltre ai big, nella playlist abbiamo infilato anche talenti emergenti che meritano un ascolto!

🎧 Ascolta la playlist di musica italiana per pulire casa su Spotify

Abbiamo messo su la colonna sonora definitiva per pulire casa senza annoiarti. Premere play è facile: clicca qui sotto e lasciati travolgere dal ritmo!

Hai un pezzo che secondo te ci starebbe benissimo? Scrivicelo nei commenti o sui nostri social e facci sapere con cosa ti scateni mentre pulisci casa! 🏡

Trovate le playlist di All Music Italia qui.