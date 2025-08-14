14 Agosto 2025
New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Solo Clara, e gli artisti internazionali, sfidano Ferragosto

Scopri le nuove uscite musicali del 15 agosto con New Music Friday.

New Music Friday 15 agosto 2025 – Radio date: incredibile… nonostante questo venerdì cada proprio a ferragosto alcuni artisti scelgono comunque di lanciare nuova musica.

Settimana prossima, da venerdì 22 agosto, inizieranno ad arrivare in radio diverse nuove canzoni tra cui l’atteso singolo di Eros Ramazzotti, ma c’è anche chi ha scelto di uscire nel mezzo di agosto come del resto avviene per artisti internazionali (Billie Eilish con Wildflower e Alvaro Soler con Regalo).

Qui sotto trovate come sempre la lista aggiornata con i singoli usciti nei giorni scorsi e quelli in radio da venerdì 15 agosto. Cliccate su “continua” per accedere alla nostra selezione editoriale e restare sintonizzati su tutto il meglio della musica italiana.

