A causa dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità di organizzare eventi con un elevato numero di spettatori, Zucchero Sugar Fornaciari è stato costretto a rimandare alla primavera 2021 i 14 show originariamente previsti all’Arena di Verona tra settembre e ottobre.

Durante i concerti Zucchero presenterà per la prima volta dal vivo al pubblico italiano i brani dell’ultimo album di inediti D.O.C., ma anche i grandi successi del suo repertorio.

Il cantautore durante il lockdown è stato parecchio impegnato. Oltre ad aver preso parte al Concerto del Primo Maggio e all’evento One World: Together At Home, si è esibito in una deserta Piazza San Marco di Venezia interpretando la struggente Amore Adesso (ne abbiamo parlato Qui).

ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI LIVE – LE NUOVE DATE

23 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 22 settembre 2020)

24 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 23 settembre 2020)

25 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 24 settembre 2020)

27 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 25 settembre 2020)

28 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 26 settembre 2020)

29 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 27 settembre 2020)

30 Aprile 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 29 settembre 2020)

1 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 30 settembre 2020)

2 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 2 ottobre 2020)

5 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 3 ottobre 2020)

6 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 4 ottobre 2020)

7 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 6 ottobre 2020)

8 Maggio 2021 – Arena Di Verona

(recupero data del 7 ottobre 2020)

I biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per quelli di aprile e maggio 2021.

