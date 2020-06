Sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 19 giugno il nuovo singolo di Zucchero Soul Mama, quarto estratto dall’album D.O.C. (Qui la nostra videointervista di presentazione del disco).

Soul Mama arriva dopo Freedom, Spirito nel Buio e La Canzone che Se Ne Va, brani che radiofonicamente non hanno raggiunto le primissime posizioni della classifica Earone.

In Soul Mama, un up-tempo dalla chiara matrice Sugar, convivono sacro e profano. E’ un brano divertente, ballabile, ritmato che porta la firma dello stesso Zucchero.

Nei giorni scorsi Sugar ha annunciato le nuove date del tour italiano che avrebbe dovuto svolgersi tra settembre e ottobre all’Arena di Verona (ne abbiamo parlato Qui).

ZUCCHERO SOUL MAMA – IL TESTO

Sì, davanti al cielo

Bip bip, sarebbe facile

Sì, lisciarti il pelo

Bip bip, ma non si fa

Sì, che abbiamo un muro

bip bip, in fondo all’anima

Sì, un perbenismo

Bip bip, da carità

Lei m’ama

Anche se il mondo non m’ama

Bella d’estate lei m’ama

Anche se qui tutto frana

Lei mi consola Soul Mama

Sì, che bella cera

Bip bip, tirata a pavimento

Sì, ti vedo in gamba

Bip bip, ma dal ginocchio in giù

Sì, che avete un buco

Bip bip, in fondo all’anima

Sì, un sole cupo

Bip bip, che notte fa

Lei m’ama

Anche se il mondo non m’ama

Bella d’estate lei m’ama

Anche se qui tutto frana

Lei mi consola Soul Mama

Le mani

Le mani

In aria le mani

Le mani

Vicini e lontani

Le mani

Giganti e nani

Sì, davanti al cielo

Bip bip, non è possibile

Sì, ti ho chiesto acqua, mi hai dato gasoline

Sì, ma sono vivo in mezzo a questo fango

Sì, e piango e rido

Bip bip, la vita va

Quanto amore sprecato

Buttato nel mare

Lei m’ama

Anche se il mondo non m’ama

Bella d’estate lei m’ama

Anche se qui tutto frana

Lei mi consola Soul Mama

Lei m’ama

Anche se il mondo non m’ama

Bella d’estate lei m’ama

Anche se qui tutto frana

Cassa e sciamana, Soul Mama

Le mani

Le mani

In aria le mani

Le mani

Vicini e lontani

Le mani

Regine e villani

Sì