Zucchero Astro del ciel (Silent night)

Zucchero augura buon Natale ai suoi fans con una nuova particolare e personale versione di Astro del ciel (Silent night).

L’annuncio della pubblicazione del brano natalizio fu dato dallo stesso Sugar durante la conferenza stampa di presentazione di D.O.C. Deluxe Edition, nuova versione dell’album che ha appena ottenuto il disco di platino.

Il brano fa parte della colonna sonora del film Silent Night – A Song for The World che racconta la storia del celebre brano. La pellicola, diretta da Hannes M. Schalle per Moonlake Entartainment, è disponibile da oggi in tutto il mondo.

ZUCCHERO ASTRO DEL CIEL (SILENT NIGHT)

“Ecco ‘Astro del ciel (Silent Night)’, il mio regalo per voi. L’ho fatta un po’ mia, cambiando alcune parole, non perché quelle originali non mi piacessero, anzi, ma perché la considero una canzone universale di pace e di speranza, che va al di là di qualsiasi credo religioso. Le immagini del video prendono spunto da un episodio storico della Prima Guerra mondiale, la tregua di Natale del 1914, quando i giovani soldati nemici (inglesi e tedeschi), iniziarono a cantare insieme, durante la vigilia di Natale, proprio “Silent Night”, e concordarono una tregua di 48 ore stringendosi la mano, scambiandosi doni e organizzando persino una partita di calcio. Un forte messaggio di pace e di fratellanza non solo contro le guerre, ma contro ogni tipo di violenza e discriminazione. Il video fa parte di ‘Silent Night – A Song for The World’ un film che racconta la storia di Silent Night, diretto da Hannes M. Schalle per Moonlake Entartainment, pubblicato oggi in tutto il mondo!”

Così Zucchero sui social.