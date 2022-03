Anteprima video: “Acido” è un viaggio nella psiche di Zic tra eccessi in un mondo perverso e visionario

Anteprima Video Zic Acido. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova, doppia, release del cantautore Zic. Acido e Tossici due brani pubblicato come se fossero il lato A e il lato B di un 45 giri. Oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il video di Acido.

I brani, scritti da Zic e composti e prodotti dall’artista con Pio Stefanini, rappresentano un tassello ulteriore nella nuova avventura discografica di Zic che il ragazzo ha raccontato così…

È risaputo che in musica con i termini lato A e lato B si indicano le opposte superfici registrate di un vinile o di una cassetta.

Questa distinzione con la modernità e la graduale scomparsa del “fisico” è andata praticamente perduta ma il termine lato B, è ancora utilizzato in senso figurato per riferirsi a canzoni di umore differente che talvolta possono accompagnare, integrando con ulteriori spunti e sensazioni, il singolo di un artista.

Nel mio caso specifico, “Acido” è il lato A e “Tossici” il lato B. Questi due pezzi viaggeranno a braccetto non per analogie di genere, ma per solidarietà; un rapporto di amicizia, di fiducia, un vero e proprio cameratismo musicale che spero possa accompagnare l’ascoltatore in un vortice emozionale rotondo. Uno spettacolo complesso, dove bene e male, violenza e amore, mancanza e pienezza, discutono, litigano, si accarezzano, fanno l’amore e alla fine di tutto, semplicemente si osservano e si accettano. Penso sia un bel modo di vivere la musica e forse l’unico per vivere la vita.

Abbiamo chiesto al cantautore di raccontarci lui stesso questo video che è un vero e proprio viaggio visionario tra l’oscurità, gli eccessi e la rinascita. Ecco come ce lo ha raccontato Zic:

Questo video è una vera e propria discesa allʼinterno della mia psiche.

Ogni scena è stata pensata per veicolare lʼemozionalità del pezzo e per renderne più facile la comprensione.

Il video si svolge in quattro “atti”; durante il primo ci si scontra con una scena malata, allʼinsegna dellʼeccesso, piena di sofferenza fisica che si conclude con lo svenimento del protagonista; in quel istante inizia il vero trip. Nel secondo atto infatti ci si allontana da quella che è la realtà per lasciare spazio alla visione.

Ci si addentra in un mondo oscuro e perverso, a tratti mostruoso per poi riemergere nel terzo atto circondati dallʼacqua. Qua si rinasce per poi bruciare nel quarto ed ultimo capitolo di questo percorso visivo.

Ci tengo a ringraziare il mio appassionatissimo team video.

Peter Pieraccini, Niccolò Berni e Caterina Pavarelli tre ragazzi pronti a seguirmi nelle imprese più assurde senza dire mai “non si può fare.

Qui a seguire il video in anteprima esclusiva per All Music Italia e il testo di Acido.

ZIC ACIDO TESTO

Non giustificarti

Non ce n’è bisogno, ma se vuoi… Capisco che sia meglio

Non avermi intorno

Non riesco a trattenermi

Sto per dirti che mi manchi

Perché ne ho bisogno

E spero proprio di beccarti a letto con un altro

La libertà puzza di merda

E infatti ho tanta voglia di giocare con la corda

Mettimi la lingua in un orecchio perché mi piace

Mentre mi faccio un’altra canna di quelle lunghe, di quelle belle

Capelli lunghi, un sacco di sberle

Re delle frane e delle valanghe

Poi capisci quanto cazzo taglia una bottiglia

Vorrei mollare tutto e metter su famiglia

Ho il sapore della nuova medicina nella bocca

La mando giù d’un fiato con un succo all’albicocca

Le cose belle per averle devi volerle

Voglio andare in mezzo al mare per cercare perle

Tutte queste gocce non mi fanno

E non li conto i tagli che ho sul braccio

A volte vorrei essere più alto

Ma tu non fare così

Non dirmi addio Non dirmi addio Non dirmi addio

Anche se fosse vero fa troppo male, non dirmelo… Dì bon voyage

bon voyage, bon voyage

Con una cartina lunga dietro l’orecchio e il sapore di un Oki in bocca

Non mi riesce di fermarmi il cuore

Batte forte forte Batte forte forte

Tu non ci sei più

Ma dove cazzo vado

Il tuo nuovo fidanzato suonerà la batteria al mio funerale

Non dirmi addio Non dirmi addio Non dirmi addio

Anche se fosse vero fa troppo male, non dirmelo… Dì bon voyage

bon voyage, bon voyage

Non giustificarti Non ce n’è bisogno

Non giustificarti Non ce n’è bisogno