E’ uscito il nuovo singolo degli Zero Assoluto Fuori Noi. Per l’atteso ritorno a 4 anni dall’ultimo album il duo formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi ha scelto di coinvolgere Gazzelle (Qui la nostra anticipazione).

Si tratta di un nuovo capitolo di un percorso in cui il duo ha trovato una chiave per esprimere sentimenti riconoscibili con uno stile musicale originale e una freschezza nella scrittura da sempre indelebile marchio di fabbrica.

Fuori Noi è un brano delicato e tagliente, che risente del presente in cui è stato composto e proposto. La collaborazione con Gazzelle arricchisce il pezzo con un’impronta ancor più contemporanea.

“Abbiamo scritto senza farci troppe domande, senza orpelli e senza alcun tipo di scadenze o obblighi. Abbiamo scritto insieme perché ci andava, perché Flavio ha un dono naturale nel comporre e perché ci veniva naturale farlo insieme. Abbiamo scritto canzoni, fumato sigarette, bevuto tanto e ci siamo raccontati chi siamo. È solo l’inizio! Il 24 Luglio ‘Fuori Noi’ feat. Gazzelle”

ZERO ASSOLUTO FUORI NOI CON GAZZELLE – IL TESTO

Cosa vuoi?

Io sto bene

usciamo a bere?

Come stai?

Sembra bene

dormiamo insieme

Voglio scrivere una frase sul muro,

ma con un coltello

che non lasci nessun dubbio

che ogni dubbio è tempo perso

come un sogno che ti sveglia e non lo sai

se sei quello che sei

E mi spaccherò la schiena

per portarti dove vuoi

per andare fuori a cena

per non andare fuori noi

siamo sopra un’altalena

e ogni tanto cado giù

ogni volta che sto bene

non me lo ricordo più

non me lo ricordo

Mi domando cosa vuoi da me

sarei pure disposto a morire

mi rispondo “se non lo sai te”

facevo prima a non uscire

e sono anni che ci scrivo i pezzi sopra

senza mai capire bene

se la vita mi ritorna indietro addosso

vorrei sapere almeno come

e siamo fatti così, così, così

basta poco davvero

sembra tutto più bello lontano da qui

anche se non è vero

Voglio scrivere una frase sul muro,

ma con un coltello

che non lasci nessun dubbio

che ogni dubbio è tempo perso

come un sogno che ti sveglia e non lo sai

se sei quello che sei

E mi spaccherò la schiena

per portarti dove vuoi

per andare fuori a cena

per non andare fuori noi

siamo sopra un’altalena

e ogni tanto cado giù

ogni volta che sto bene

non me lo ricordo più

non me lo ricordo più

non me lo ricordo