24 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
24 Dicembre 2025

Lo Zecchino d’Oro accende la Vigilia e il Natale 2025 su Rai 1 con Cristina D’Avena e Topo Gigio

Doppio appuntamento all'Antoniano di Bologna con musica, solidarietà e ricordi speciali.

News di All Music Italia
Cristina D'Avena e Topo Gigio negli studi dell'Antoniano per lo Zecchino d'Oro
Condividi su:

La magia dello Zecchino d’Oro torna a emozionare le famiglie italiane con due appuntamenti speciali su Rai 1 e RaiPlay. Il 24 e il 25 dicembre, l’Antoniano di Bologna diventa il cuore pulsante delle festività con La Magia della Vigilia e La Festa del Natale, entrambi in onda alle ore 16:40 sulla rete ammiraglia Rai.

Alla conduzione ritroviamo l’iconica Cristina D’Avena insieme a Topo Gigio, con la partecipazione dei talent Mìmi e Nartico. Al centro della scena il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini, che interpreterà i classici della tradizione e i successi dell’ultima edizione del festival.

La Vigilia: l’omaggio a Paolo Benvegnù e le novità di Ciro Priello

Il pomeriggio del 24 dicembre sarà caratterizzato da momenti di grande commozione. Tra gli ospiti spicca la piccola Anna Benvegnù, figlia del compianto cantautore Paolo Benvegnù, scomparso prematuramente lo scorso anno. Insieme al coro, Anna interpreterà Un Natale infinito, uno dei due brani natalizi lasciati in eredità dall’artista. Un altro ricordo speciale sarà dedicato al Maestro Peppe Vessicchio attraverso il brano Natale da re.

Non mancherà l’ironia con Ciro Priello (The Jackal), che presenterà Non ne posso più, brano scritto per il Piccolo Coro. Spazio anche ai vincitori della 68ª edizione, con Emma e la sua Ci pensa il vento, e alle versioni rock dei classici dello Zecchino firmate dal creator Michele Vinci.

Il Natale: 30 anni senza Mariele Ventre e il tributo a Ornella Vanoni

Il 25 dicembre la festa prosegue con un programma ricco di memoria. In occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa, verrà reso un omaggio solenne a Mariele Ventre, storica fondatrice del coro. La puntata vedrà anche un insolito e divertente duetto tra Topo Gigio e Cristina D’Avena sulle note di “Tristezza (per favore vai via)”, omaggio a Ornella Vanoni.

Tra i piccoli solisti che torneranno sul palco: Lara, Mattia e il trio composto da Gionsi, Victoria e Nicolò. Un salto nel passato vedrà il ritorno di Nicole con la celebre “L’anisello Nunù” (60° edizione).

Come da tradizione, la musica si lega alla solidarietà con la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 realtà francescane in Italia e 5 nel mondo. È possibile contribuire attraverso il sito ufficiale o il numero verde dedicato, per donare un pasto a chi è in difficoltà in Ucraina, Romania, Siria e Italia.

Foto di Marco Mastroianni

 

All Music Italia

Articoli più letti

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 1

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Marco Mengoni Coming Home Radio 2

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 3

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 5

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 7

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Copertina ufficiale del singolo Gli Anni 2026 di Max Pezzali prodotto da EPY 9

Max Pezzali rilancia ancora il passato: fuori "Gli Anni 2026"
New Music Friday 26 dicembre: singoli più attesi settimana 52/2025 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 dicembre 2025

Cerca su A.M.I.