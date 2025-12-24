Lo Zecchino d’Oro accende la Vigilia e il Natale 2025 su Rai 1 con Cristina D’Avena e Topo Gigio

La magia dello Zecchino d’Oro torna a emozionare le famiglie italiane con due appuntamenti speciali su Rai 1 e RaiPlay. Il 24 e il 25 dicembre, l’Antoniano di Bologna diventa il cuore pulsante delle festività con La Magia della Vigilia e La Festa del Natale, entrambi in onda alle ore 16:40 sulla rete ammiraglia Rai.

Alla conduzione ritroviamo l’iconica Cristina D’Avena insieme a Topo Gigio, con la partecipazione dei talent Mìmi e Nartico. Al centro della scena il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini, che interpreterà i classici della tradizione e i successi dell’ultima edizione del festival.

La Vigilia: l’omaggio a Paolo Benvegnù e le novità di Ciro Priello

Il pomeriggio del 24 dicembre sarà caratterizzato da momenti di grande commozione. Tra gli ospiti spicca la piccola Anna Benvegnù, figlia del compianto cantautore Paolo Benvegnù, scomparso prematuramente lo scorso anno. Insieme al coro, Anna interpreterà Un Natale infinito, uno dei due brani natalizi lasciati in eredità dall’artista. Un altro ricordo speciale sarà dedicato al Maestro Peppe Vessicchio attraverso il brano Natale da re.

Non mancherà l’ironia con Ciro Priello (The Jackal), che presenterà Non ne posso più, brano scritto per il Piccolo Coro. Spazio anche ai vincitori della 68ª edizione, con Emma e la sua Ci pensa il vento, e alle versioni rock dei classici dello Zecchino firmate dal creator Michele Vinci.

Il Natale: 30 anni senza Mariele Ventre e il tributo a Ornella Vanoni

Il 25 dicembre la festa prosegue con un programma ricco di memoria. In occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa, verrà reso un omaggio solenne a Mariele Ventre, storica fondatrice del coro. La puntata vedrà anche un insolito e divertente duetto tra Topo Gigio e Cristina D’Avena sulle note di “Tristezza (per favore vai via)”, omaggio a Ornella Vanoni.

Tra i piccoli solisti che torneranno sul palco: Lara, Mattia e il trio composto da Gionsi, Victoria e Nicolò. Un salto nel passato vedrà il ritorno di Nicole con la celebre “L’anisello Nunù” (60° edizione).

Come da tradizione, la musica si lega alla solidarietà con la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 realtà francescane in Italia e 5 nel mondo. È possibile contribuire attraverso il sito ufficiale o il numero verde dedicato, per donare un pasto a chi è in difficoltà in Ucraina, Romania, Siria e Italia.

Foto di Marco Mastroianni