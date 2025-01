Il mondo della musica ricorda Paolo Benvegnù. La camera ardente aperta per l’ultimo saluto

Addio a Paolo Benvegnù: il ricordo del mondo della musica e dei colleghi

Come purtroppo comunicato ieri, Paolo Benvegnù è mancato nella mattinata del 31 dicembre 2024 a causa di un malore improvviso. In tanti lo hanno saluta nel corso del primo giorno dell’anno e per, chi volesse, sarà possibile farlo anche il 2 gennaio 2025, dalle 8:00 alle 18:00 presso la camera ardente degli Spedali Civili di Brescia in via Paolo Brognoli.

Seguirà nelle prossime settimane una commemorazione laica nella zona di Perugia, di cui la famiglia darà notizia appena possibile.

A mezzo comunicato stampa l’ufficio stampa About, insieme a Woodworm Label, il management dell’artista, e Officine della Cultura, hanno ringraziato le tantissime persone che stanno rivolgendo un pensiero a Paolo, anche a nome della sua famiglia e dei suoi cari.

La notizia della scomparsa di Paolo Benvegnù ha scosso profondamente il mondo della musica italiana, generando una cascata di ricordi, omaggi e messaggi di cordoglio.

Paolo BenvegNù, il ricordo degli artisti

Il ricordo del Club Tenco

“Paolo era un artista di grandissimo valore e una persona pura. Proprio lo scorso ottobre aveva ritirato la sua prima Targa Tenco, quella più ambita, al disco dell’anno. Sit illi terra levis”

Ermal Meta

“La tua musica è stata importante per me e per molti altri, grazie per i tuoi doni e la tua passione. Ci mancherai“

Giusy Ferreri

“Stimatissimo e prezioso cantautore di raffinata sensibilità, la notizia inaspettata di questo improvviso viaggio mi ha spezzato il cuore. Faremo tesoro della poesia che ci hai donato. Paolo Buon viaggio 💔 sentire condoglianze ai familiari”

Cristina Donà

“Quest’alba 2025 non ha colpe ma arriva forzata dopo la morte di Paolo, sembra ingiusta, impietosa.

Un pensiero, un pianto di sorrisi a lui, alla sua Arte di vita.

Così com’era lui sono le sue canzoni. Sono le sue musiche.

Uguale nel rispecchiarsi di voce profonda, parole agitate e poi ricche, tonde, drammatiche e ironiche.

Un pensiero alla sua famiglia.

Alle amiche, agli amici Scisma, Sara, Giorgia, Michela, Danilo.

Un pensiero a chi lo ha incontrato, a chi lo ama e permetterà alla sua musica di vivere sempre e ancora.

A tutte e a tutti voi in ascolto auguro giorni di respiro e vicinanza. Di sguardi prolungati negli occhi degli altri. Di approfondimenti e letture. Di passeggiate nei boschi. Di pause. Di giustizia.

Con affetto. forzata dopo la morte di Paolo. Un pensiero, un pianto di sorrisi a lui, alla sua Arte di vita. Così com’era lui sono le sue canzoni. Sono le sue musiche.”

Subsonica e Max Casacci

“Una notizia che ci rattrista molto. È morto oggi a 59 anni il fratello musicista, poeta, cantautore Paolo Benvegnù. Ai suoi famigliari, ai suoi amici, ai musicisti che hanno avuto la fortuna di suonare con lui, va il nostro pensiero.”

Irene Grandi

“Paolo… sei e sarai sempre nel mio cuore. Gentile, profondo, ispirato. Ci hai lasciato così improvvisamente che è davvero difficile crederci… quanto mancherai a tutti noi amici…”

Paolo Fresu

“Ho suonato su “Il mare verticale” di Paolo Benvegnù con Ermal Meta ma mai ci siamo conosciuti né incontrati.

Pensavo che prima o poi sarebbe avvenuto ma lui se ne è andato l’ultimo giorno di questo anno.

Una maniera bizzarra di abbandonare questo mondo ma forse giusta.

Se non che la speranza possa essere riposta in un anno migliore di quello appena trascorso.

E’ ciò che auguro a tuttə voi, seppure nell’assenza di chi, in questo lasso temporale, se ne è andato senza fare rumore.

Buon 2025.

Paolo“

Max Casacci

“Premio Tenco…un’intervista Rai vista in Hotel…Paolo che parla a ruota libera della musica, della vita, dell’amore con una profonda, lucida, semplicità devastante. Oggi penso che sia mancata una grande persona oltre che un grande artista.”

Tosca

“Dolcissimo Paolo sono senza parole… fa buon viaggio amico mio.”

Niccolò Fabi

“Che fortuna essere stati sfiorati da te, Paolo. Mancherai moltissimo.”

Valentina Cenni e Stefano Bollani

“Siamo sconvolti dalla scomparsa improvvisa del nostro amico Paolo Benvegnù.

La puntata di stasera di Via dei Matti n°0 con le Groove& è stata registrata giorni fa e andrà in onda alle 20:00 ma i nostri pensieri in questo momento sono tutti per Paolo e la sua famiglia.“

Luca Barbarossa

“Sono sconvolto dalla notizia della morte improvvisa di Paolo Benvegnù, bravissimo artista e persona adorabile. Un gentiluomo che ho avuto il privilegio di conoscere. Mi stringo al dolore dei suoi familiari.“

Marlene Kuntz

Il ricordo del cantautore emerge anche attraverso le sue stesse parole. Brunori Sas ha citato un passaggio del brano L’oceano: “E la fine di ogni cosa sarà l’inizio di ogni cosa” mentre Syria ha postato le parole de Il Mare verticale, brano da lui scritto con Matteo Buzzanca e Andrea Franchi, canzone di rara poesia che nel 2009, sia Marina Rei che Giusy Ferreri, coverizzano nei loro rispettivi album.

Molti altri artisti, tra cui Malika Ayane, Motta, Fast Animals and Slow Kids, La Rappresentante di Lista, Colapesce, Dimartino, e tanti altri, hanno voluto rendere omaggio a un artista che ha saputo lasciare un’impronta profonda nella musica e nella vita di chi ha avuto il privilegio di incrociarlo.