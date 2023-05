Nartico si interroga sul perché non impariamo dagli sbagli nel nuovo singolo “Tutto ritorna”

Tutto ritorna è il titolo del nuovo singolo del cantautore 23enne Nartico fuori da venerdì 26 maggio 2023 per Artist First.

Prima di parlare del brano ecco qualche cenno biografico su questo giovane cantautore.

Nicolò Angelosanti, questo il vero nome di Nartico, nasce a Terni ed inizia a studiare pianoforte e chitarra da bambino. Il suo nome d’arte nasce dalla voglia di mettere insieme la parola arte con l’iniziale del suo nome.

Il cantautore è apparso diverse volte in tv in programmi come Propaganda live, Telethon e persino a Porta a porta grazie ad un brano inciso con Memo Remigi.

Il suo singolo d’esordio si intitola Il mondo per 10 minuti ed esce nel 2020. Nel 2022 fa seguito Tempo moderni, canzone che entra in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend.

Nartico vive a Bologna e porta avanti la sua carriera facendo esperienze sempre nuove. Ha lavorato per esempio nella redazione dello Zecchino d’oro, è autore per Casamusica (ha scritto brani per Stefania Orlando e Ginevra Lamborghini) e qualche mese fa ha aperto un live di Arisa.

Ora, a distanza di più di un anno dall’ultima canzone pubblicata, il cantautore lancia Tutto ritorna con Gravità Edizioni.

Il brano si contraddistingue per sonorità dinamiche e accattivanti legate ad una scrittura diretta e ironica. “Le nostre azioni scrivono il futuro ma noi non impariamo mai e continuiamo a fare gli stessi sbagli del passato. Basterebbe guardarsi indietro per capire che: Tutto ritorna se non si imparerà, come la storia, come la storia” canta Nartico, e questo concetto è il fulcro stesso della canzone.

Ecco come ne racconta la genesi il cantautore:

“Guardando la TV, giro e cado nel solito tg in onda, ascolto per un po’ le notizie e le interviste e mi accorgo che il pattern è sempre lo stesso… le stesse storie, gli stessi errori, le stesse dichiarazioni di protagonisti che sembrano diversi ma non lo sono…siamo fermi e giriamo in cerchio praticamente. La cosa peggiore è che la storia dovrebbe insegnarci a non fare gli sbagli del passato ma noi non vogliamo imparare, semplicemente non cambierà mai niente perché non vogliamo che cambi. Con un senso di frustrazione e voglia di cambiare, ho buttato giù le prime frasi del ritornello di “Tutto ritorna“

L’arrangiamento del pezzo è stato curato da Francesco Morettini, mix e master da Luca Caligola con produzione artistica di Casamusica.

Tutto ritorna sarà accompagnato da un videoclip girato a Bologna con Luzeh (DOP&COLOR Vincenzo Di Lorenzo) alla regia.

NARTICO TUTTO RITORNA TESTO

7:37 – 7:39

TUTTE LE MATTINE UNA NOTTE MUORE

MUSICA A CURARE I MIEI SBALZI D’UMORE

C’È CHI È MESSO MALE E C’È CHI È UN GRANDE ATTORE

LUCI DI RIBALTA LUCI D’ATMOSFERA

CIBO SPAZZATURA CHIEDE IL CONTO L’ERA

SIAMO TUTTI UGUALI PRIMA O POI S’AVVERA

COME UN 7 BELLO PER FARE PRIMIERA

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

UN PÒ COME IL KARMA O COME LA PUBBLICITÀ

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

COME LA MODA COME LA MODA

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

CHI HA TROPPO FINISCE CHE RUBA A CHI NON NE HA

TUTTO RITORNA SE NON SI IMPARERÀ

COME LA STORIA COME LA STORIA

FIGLI DELLE STELLE FIGLI DELLA TELE

TOGLI DAI GIUDIZI QUELLE RAGNATELE

DI TE NON MI FIDO PERÒ IN BUONA FEDE

BELLO IL TUO PENSIERO LO PUOI ANCHE TENERE

CAMBIO DI REGISTA CAMBIO DELLA SCENA

IN TV C’È IL SANGUE MA NON SONO IN VENA

CHI SI SENTE IN GABBIA FUORI SI SCATENA

E CHI HA LA TESTA VUOTA C’HA LA BOCCA PIENA

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

UN PÒ COME IL KARMA O COME LA PUBBLICITÀ

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

COME LA MODA COME LA MODA

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

CHI HA TROPPO FINISCE CHE RUBA A CHI NON NE HA

TUTTO RITORNA SE NON SI IMPARERÀ

COME LA STORIA COME LA STORIA

SE DAVVERO FOSSE VERO

E IL CIELO FOSSE TUTTO NERO

TU DAMMI UN PENNELLO, UNA SCALA, UN MARTELLO, UNA PENNA, UN MASCARA

UN OMBRELLO QUANDO PIOVE E UNO PER IL SOLE

UNA LACRIMA CHE CADE NON FA PIÙ RUMORE

IO CHE VIVO IN BIANCO E NERO IN MEZZO ALLE PERSONE

QUANDO SONO INSIEME A TE TUTTO PRENDE COLORE

TUTTO PRENDE COLORE

COLO COLO COLO COLO COLO COLO

TUTTO PRENDE COLORE

COLO COLO COLO COLO COLO COLO

TUTTO PRENDE COLORE

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

UN PÒ COME IL KARMA O COME LA PUBBLICITÀ

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

COME LA MODA COME LA MODA

TUTTO RITORNA TUTTO VIENE E POI VA

CHI HA TROPPO FINISCE CHE RUBA A CHI NON NE HA

TUTTO RITORNA SE NON SI IMPARERÀ

COME LA STORIA COME LA STORIA