Mariapaola Chiummo vince lo Zecchino d’oro 2022 con “Il Panda con le ali” scritta da Virginio

Mariapaola Chiummo vince lo Zecchino D’oro 2022 con un brano scritto da Virginio, Il Panda con le ali.

Un annata ricca di canzoni scritte da importanti autori molto diversi tra loro. Hanno scritto per i giovani interpreti del programma condotto anche quest’anno da Carlo Conti che ne è anche Direttore artistico. Tra gli autori noti che hanno scritto le canzoni ci sono: Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Elio e le storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.

I 17 i piccoli interpreti provenienti da 11 diverse regioni d’Italia si sono sfidati in questa 65ª edizione della manifestazione. In finale in giuria anche l’iconica Cristina D’Avena che iniziò la sua carriera proprio nel programma con Il Valzer del Moscerino.

Tutte le canzoni sono state interpretate insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

I 17 interpreti, insieme al Coro dell’Antoniano, sono stati anche i portavoce di “Operazione Pane”, il progetto solidale dell’Antoniano di Bologna che supporta 17 mense francescane che garantiscono un pasto caldo, ma anche ascolto e conforto, alle migliaia di persone e famiglie in difficoltà in tutta Italia.

Quest’anno Operazione Pane è stata da subito al fianco della popolazione Ucraina per offrire aiuto e supporto con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove dall’inizio della guerra continuano ad arrivare migliaia di persone.

Ha vinto lo Zecchino D’oro 2022 IL PANDA CON LE ALI, testo e Musica di Virginio e Daniele Coro, cantata da Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (RG).

Zecchino d’oro 2022 Il panda con le ali testo della canzone vincitrice

O-o-o-oh, o-o-o-oh

O-o-o-oh, o-o-o-oh

C’era un panda dentro a una foresta

Silenzioso e con l’aria un po’ goffa

Non amava parlare con gli altri

E raramente voleva far festa

Lo prendevano in giro un po’ tutti

Perché aveva due ali di piuma

Una bianca e una nera ma lui

Non le voleva più avere

Perché è strano essere un panda con le ali e volare

Ma dal momento che impari a volare

Vedi le cose piccolissime

E il panda non aveva più paure

Tra quelle nuvole bellissime

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d’ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Gli animali di quella foresta

Non credevano fosse possibile

Per un panda volare davvero

Come un aquilone nel cielo

Così capirono che era sbagliato

Ancora prenderlo in giro

Ma dal momento che impari a volare

Vedi le cose piccolissime

E il panda non aveva più paure

Tra quelle nuvole bellissime

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d’ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d’ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Era soltanto un panda con le ali