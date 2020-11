Zecchino D’Oro 2020 rimandato al prossimo anno a causa del covid

L’emergenza sanitaria potrebbe colpire anche lo Zecchino d’Oro 2020! Secondo quanto riportato da Tv Blog, la manifestazione che avrebbe dovuto prendere il via nelle prossime settimane è stata rimandata al 2021, con una finale programmata per il prossimo mese di maggio.

L’ultima edizione dello Zecchino d’Oro risale al 2019. La 62° edizione andò in onda da mercoledì 4 a venerdì 7 dicembre. Le prime tre puntate dall’Antoniano di Bologna, mentre la finalissima trasmessa in prima serata dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

La direzione artistica fu di Carlo Conti e quella musicale di Peppe Vessicchio.

La scorsa edizione fu vinta da Acca, brano cantato da Rita Longordo di 8 anni, proveniente da Sanremo. Il testo del brano è di Flavio Careddu e Irene Menna, mentre la musica è di Alessandro Visintainer.

La media d’ascolto fu di 2’031’000 telespettatori con uno share pari al 14,20%.

ZECCHINO D’ORO 2020

Carlo Conti avrebbe dovuto condurre da finalissima del 5 dicembre insieme a Mara Venier. Una coppia inedita, ma affiatata.

La difficile situazione sanitaria e il ricovero in ospedale per Covid 19 dello stesso conduttore toscano hanno fatto sì che si optasse per una probabile ricollocazione dell’evento.

A proposito di eventi musicali per bambini e ragazzi, è confermata la 18° edizione di Junior Eurovision Song Contest 2020 che si svolgerà a Varsavia, in Polonia il 24 novembre. Non ci sarà però l’Italia, che dopo 6 partecipazioni consecutive e una vittoria nel 2014 ha deciso di non prendere parte alla manifestazione.