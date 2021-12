ZECCHINO D’ORO: “Superbabbo”, scritta da Marco Masini, vince il primo premio della 64ª edizione

Zecchino d’Oro ha decretato Superbabbo la canzone vincitrice della 64ª edizione.

Superbabbo è interpretata da Zoe Adamello, che ha 9 anni e viene da Impruneta, in provincia di Firenze.

Autori d’eccezione per questo brano, che vede testo e musica firmati da Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio.

La finalissima si è svolta domenica 5 dicembre ed è andata in onda su Rai 1 in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna. È stata condotta dal direttore artistico Carlo Conti.

«È stato molto bello» commenta Marco Masini «sono davvero felice per Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, che hanno scritto il brano con me, sono felice per Zoe. Sono felice perché quest’esperienza mi ha regalato una dolcezza e una purezza nel fare questo lavoro che avevo un po’ perso, un po’ dimenticato. È un’emozione che mi porterò nel cuore sempre. Grazie a tutto lo Zecchino d’Oro, è stato davvero un grande onore!»

LE GIURIE e i finalisti DI ZECCHINO D’ORO

La Giuria dei Piccoli era formata da 12 bambini provenienti da tutta Italia.

La Giuria Speciale, invece, era composta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori delle puntate di venerdì e sabato, Orietta Berti, che durante la finale ha presentato in anteprima la sua Amazzonia, cantata insieme al Coro dell’Antoniano, Cristina D’Avena, grande amica di Zecchino d’Oro, e la cantante Elettra Lamborghini.

Ai voti delle due giurie si sono sommati anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Medaglia d’argento per il brano Ci sarà un po’ di voi, con testo di Maria Francesca Polli e musica di Claudio Baglioni.

Medaglia di bronzo per Potevo nascere gattino, con testo e musica di Lodovico Saccol.

TRE POMERIGGI DI MUSICA E SOLIDARIETÀ

Il cuore di Zecchino d’Oro è stata, come sempre, la solidarietà di Operazione Pane, progetto dell’Antoniano che supporta 17 mense francescane in tutta Italia (e una in Siria), garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale.

Continuare a dare il proprio sostegno è possibile e fondamentale fino al 19 dicembre, inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero solidale 45588.

IL BANDO AUTORI E I CASTING PER LA PROSSIMA EDIZIONE

È già iniziata la preparazione per la prossima edizione di Zecchino d’Oro, la numero 65. La procedura di selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti più adatti per i brani in gara.

È infatti aperto, fino al 31 gennaio 2022, il bando autori per la ricerca delle prossime canzoni. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini da proporre.

Molti sono i cantautori italiani che nell’arco della storia dello Zecchino d’Oro hanno proposto canzoni divenute poi grandi successi. Ricordiamo, negli anni, artisti come Lucio Dalla, Fabio Concato, Frankie hi-nrg mc, Simone Cristicchi.

Anche la ricerca dei giovani interpreti è già iniziata: fino al 20 dicembre sono aperte le pre-iscrizioni per partecipare ai casting della 65ª edizione.

Come gli ultimi due anni, i casting torneranno in modalità online: i bambini potranno partecipare semplicemente caricando su una piattaforma dedicata un video provino e un breve video di presentazione.

L’incredibile viaggio dello Zecchino d’Oro è dunque pronto a ricominciare per cantare, divertirsi e crescere insieme! Per aderire al bando autori e pre-iscriversi ai casting: www.zecchinodoro.org

IL PREMIO ZECCHINO D’ORO PER LA SCUOLA

Dalla collaborazione tra Zecchino d’Oro e Centro Studi Erickson arriva un progetto dedicato agli alunne e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria: il Premio Zecchino d’Oro per la scuola.

A partire dalle 14 canzoni del 64° Zecchino d’Oro, gli studenti con i loro insegnanti potranno divertirsi a realizzare un elaborato su uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030. Il tema della 64ª edizione dello Zecchino d’Oro è infatti “un viaggio bellissimo” e indica il viaggio di tutti i bambini e le bambine verso un futuro migliore, di cui loro stessi, per primi, possono essere artefici.