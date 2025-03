Zecchino d’Oro 2025: aperte il bando per autori, parolieri e musicisti per le nuove canzoni

Zecchino d’Oro 2025: aperto il bando con cui autori e musicisti potranno proporre i propri brani.

È ufficialmente aperto il bando per autori e musicisti dello Zecchino d’Oro 2025. Fino al 21 marzo tutti coloro che vogliono proporre un brano che potrebbe essere interpretato dai bambini in gara nella prossima edizione può inviare canzoni inedite.

I brani saranno valutati per essere assegnati ai ragazzi e partecipare alla selezione della 68ª edizione del celebre festival di musica per bambini, in onda su Rai 1.

Come partecipare al bando dello Zecchino d’Oro 2025

L’Antoniano ha aperto il bando a tutti: musicisti, parolieri e autori che vogliono proporre un brano per l’edizione 2025 dello Zecchino d’Oro.

Per partecipare è necessario inviare:

Un file mp3 con la canzone eseguita da una voce infantile o adulta, accompagnata da pianoforte o chitarra.

Il testo in formato PDF.

Lo spartito della canzone.

I documenti richiesti nel regolamento.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online entro il 21 marzo tramite la piattaforma ufficiale che trovate QUI.

La selezione delle canzoni

Ogni anno vengono ricevute circa 400 proposte, che vengono valutate da una giuria di esperti, tra cui il direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti, e il direttore dell’Antoniano, Fr. Giampaolo Cavalli.

Per garantire trasparenza, la giuria seleziona i brani senza conoscere i nomi degli autori e dei compositori, in modo da garantire una valutazione equa e imparziale.

Saranno almeno 10 le canzoni scelte per la competizione su Rai 1, che verranno poi interpretate dai piccoli solisti selezionati tramite casting e accompagnate dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

La storia e l’importanza delle canzoni dello Zecchino d’Oro

Fin dal suo esordio, lo Zecchino d’Oro ha raccontato la società attraverso la musica per bambini, toccando tematiche attuali e adattando le sonorità ai cambiamenti del tempo.

Numerosi artisti italiani hanno scritto brani per il festival, tra cui Pino Daniele, Lucio Dalla, Mogol, Fabio Concato, Edoardo Bennato, Enrico Ruggeri, Simone Cristicchi, Max Gazzè, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Virginio, Marco Masini, Red Canzian e Luca Argentero.

Le canzoni dello Zecchino d’Oro sono un fenomeno crossmediale, questi i numeri: