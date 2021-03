Zaminga canta la bellezza di una vita normale nel brano “Guinzaglio”

Il cantautore Samuele Zaminga (in arte, solo Zaminga) lancia il singolo Guinzaglio, distribuito da Artist First e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 marzo 2021. Si tratta di un brano di resilienza, caratterizzato dalla fusione di acustico ed elettronico.

Zaminga ha scritto Guinzaglio nel 2020, durante il lockdown. A proposito del brano, racconta: “Ho scritto Guinzaglio durante la prima ondata, in pieno lockdown, in uno di quei pomeriggi tutti uguali, confinato in una mansarda di 20mq circa. Non volevo assolutamente scrivere una canzone circostanziale, legata al periodo, ma irrimediabilmente quel senso di immobilismo e di frustrazione per il momento non poteva non entrarci dentro. Le canzoni, si sa, sono un po’ delle fotografie in borghese”.

L’artista prosegue evidenziando che “Guinzaglio è un testo di resilienza, è la voce di chi non ha più voglia di contemplare le proprie ferite ma intende mostrarle al mondo perché possa scorgervi bellezza, la bellezza di un esistere normale fatto anche di zone d’ombra che sono di passaggio per loro stessa natura. Ho provato a raccontarlo attraverso le abitudini e i volti della mia città, resa quasi distopica dalla pandemia che da un anno ha modificato radicalmente le nostre vite”.

Sotto l’aspetto musicale, Guinzaglio è una ballad con una forte ibridazione tra mondo acustico ed elettronico. Pianoforte, archi e chitarre acustiche convivono in perfetta sintonia con drum loop e synth. Per il riff dell’inciso e il solo, Zaminga ha deciso di avvalersi del moog.

Il brano è stato inciso negli studi LM Recording di Reggio Calabria. Produzione, missaggio e masterizzazione sono ad opera di Alessio Lex Mauro. Il basso è stato suonato da Gaia Leone presso lo studio di produzione Bertinelli Sound di Los Angeles.

Conosciamo meglio Zaminga

Samuele Zaminga è un cantautore calabrese, classe 1990, di stanza a Torino da ormai sette anni. Ha iniziato a scrivere canzoni durante l’ultimo anno di liceo. Nel 2010 fonda la band La Farsa per la quale è frontman, paroliere e compositore principale. Il progetto si chiude un anno e mezzo più tardi, dopo la pubblicazione di un singolo e una intensa attività live in club, piazze e teatri.

Nel 2012, Zaminga dà vita ad un nuovo progetto: Alice Guarda I Matti, band di stampo alternative rock con cui pubblica un EP omonimo e suona sui palchi di Arezzo Wave e MArte Live.

Il debuttato ufficiale da solista avviene a marzo 2020 con il singolo Pyrex, cui fanno seguito Wyoming e Monolocale. Zaminga propone un sound che abbraccia generi e sonorità differenti; il filo conduttore è, però, il mondo dell’elettronica. La scrittura è fatta di un linguaggio semplice e allusivo, denso di similitudini e metafore provenienti dal mondo Urban/Street dove la grande città coi suoi luoghi, i suoi volti e le sue abitudini diventa pretesto narrativo e arriva a fondersi in modo quasi indistinto col vissuto dell’autore.

Guinzaglio è il quarto singolo di Zaminga.

Per ulteriori dettagli, potete visitare i social del cantautore: Facebook, Instagram, e YouTube.