Suoni latini e la voglia di innamorarsi... di sé stessi, in "Brillando sotto il sole" di Yoly Garcia

È fuori Yoly Garcia con il singolo dal ritmo latino Brillando sotto il sole, una canzone che parla di storia, radici e femminilità.

Andiamo a conoscere meglio la storia musicale di Yoly.

All’età di 14 anni, nell’anno 2003, comincia a studiare nella scuola di “Instructores de Arte de San Antonio de los Banos” a Cuba.

Ben presto arriva il debutto come cantautrice con i singoli Apagame la fogata, Me gustas e Simplemente. Negli anni successivi studia canto lirico presso la prestigiosa scuola di canto di Rafaela Gonzales e partecipa a numerosi festival musicali. Non contenta si iscrive anche a scuole specializzate in balli popolari, balli cubani, contemporanei e prossemica.

Collabora con i più importanti musicisti cubani tra cui Jose Luis Cortes, Pedrito Calvo, Omara Portuondo, Benito Dias e si dedica anche al musical (Besame Mucho).

Nel 2016 si trasferisce in Italia ed entra nel gruppo Black soul pubblicando il suo primo vero singolo, Perdoname. Con questa canzone partecipa al concorso SanremoDOC vincendo il premio come miglior voce.

Fa seguito il singolo no te quiero, brano caratterizzato da un incalzante reggaeton latino. A partire dal 2020 arrivano diversi brani: Me prometo, canzone che tratta di violenza sulle donne, quindi Me canse de ti, Baby, Ritual, Boom, Pienso en el, Algoritmo, Dos caritas, Bendito Perro, Mi cintura e Bby in collaborazione con Jay Tanqueray.

Yoly Garcia lancia Brillando sotto il sole

Ecco come Yoly Garcia racconta il nuovo singolo:

“Con questa canzone ho realizzato un sogno! Ho sempre voluto scrivere un brano per ‘el publico nero italiano’! una canzone che parlasse d’amore, di femminilità e che risaltasse le cose più belle in maniera festosa! Grazie a Pio Stefanini, il produttore del progetto, sono riuscita a regalarmi quest’opera che mi riempie di orgoglio.”

A vent’anni dall’inizio dei suoi studi di canto Yoly arriva con questo brano che è una vera e propria dedica ad innamorarsi di se stessi…

“non andare in confusione che hai la pelle dei suoi sogni; Sei l’anima dell’Africa…schianto dentro e fuori; Profumi di natura, di miele e di fiori; Innamorati di te e vedrai poi come voli…”

La canzone porta le firme della stessa Yoly e del producer Pio Stefanini ed è fuori per Edizioni Music Valley Records con distribuzione The Orchard.

Ecco a seguire il videoclip ufficiale.

Potete seguire Yoly Garcia su Instagram e su Facebook.