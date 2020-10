La musica italiana conquista X Factor Romania! Il gruppo vocale Super Four, composto da Gregorio Rega, Francesco Boccia, Salvatore Lampitelli Sabba e Aurelio Fierro jr, ha conquistato il pubblico.

Nel paese dell’Europa dell’Est il super gruppo sta acquisendo credibilità giorno dopo giorno. Nel talent i ragazzi hanno superato i bootcamp e sono in molti a scommettere che potrebbero vincere l’edizione.

Il video della prima esibizione, sulle note di Caruso di Lucio Dalla, ha superato quota 8 milioni di visualizzazioni diventando virale e uscendo anche dai confini rumeni.

X FACTOR ROMANIA – SUPER FOUR

Il progetto Super Four è nato grazie all’etichetta discografica Diva’s Music Production, che fa capo a Gabriela Serban e Danilo Riccardi. La label lo scorso febbraio ha presentato al Festival di Sanremo Marco Sentieri che tra i Giovani è arrivato fino alla semifinale.

Nei Super Four ci sono il vincitore di All Together Now Gregorio Rega, l’autore della hit internazionale Grande Amore Francesco Boccia (già a Sanremo 2001 con Turuturu insieme a Giada Caliendo), il vincitore di I Want You Salvatore Lampitelli Sabba e Aurelio Fierro jr, nipote d’arte e componente del cast di Notre Dame de Paris.

A breve sarà disponibile il singolo inedito Amami scritto e composto interamente da loro. Inoltre è prevista prossimamente la pubblicazione di un altro pezzo che porta la firma da Danilo Riccardi e di Emilio Munda.

Non è la prima volta che un artista italiano conquista il pubblico di X Factor Romania. Uno degli artisti più apprezzati nel paese dell’Est è Mario Rosini, che il grande pubblico ricorda per il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo 2004.