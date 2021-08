X Factor chiude. Il produttore: ” È diventato troppo uguale a se stesso, il cambiamento è necessario”

È il 2004, X Factor nasce nel Regno Unito da un’idea venuta a Simon Cowell a seguito del successo del Talent Show American Idol. Il programma nel corso degli anni ha visto nascere più di 40 edizioni nei vari paesi del mondo tra cui l’Italia.

Ed è proprio l’Italia, che quest’anno, dal 17 settembre, partirà la quindicesima edizione. Il nostro paese, ad oggi, è quello con più edizioni dopo l’originale Made in Uk. Un record che l’anno prossimo potrebbe essere battuto.

La versione originale del programma infatti, dopo 15 edizioni in 17 anni, è stata cancellata.

L’ultima edizione è andata in onda nel 2018 ma il programma non era nuovo ad “anni sabbatici” per rinfrescare il format e la pandemia ha fatto il resto. Ad annunciare la chiusura del programma nel Regno unto è stato il suo ideatore, Simon Cowell.

Al suo posto il produttore, che grazie a X Factor ha lanciato progetti musicali come quello degli One Direction, delle Little Mix e Olly Murs, si occuperà di un altro programma musicale a partire dalla fine del 2021: Walk the line.

La chiusura per la versione Uk di X Factor però potrebbe non essere definitiva. Secondi i rumors infatti il programma potrebbe tornare in onda nel 2023 e, a quel punto, la versione italiana avrà superato quella originale per numero di edizioni, un traguardo non da poco.

Nel frattempo nulla cambia per l’edizioni del resto del mondo e, in Italia, si attende l’inizio su Sky, fissato per il mese di settembre, della 15esima edizione del Talent Show, la prima con Ludovico Tersigni nelle vesti di conduttore e in giuria, confermati dopo lo scorso anno, Hell Raton, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Mika.

Un’edizione che si distacca dall’originale dopo la cancellazione delle categorie e dei generi.