X Factor 2023 terza puntata di audizioni. Anna Castiglia e Selmi portano due inediti meravigliosi e alla fine arriva Natale

X Factor 2023 Pagelle Audizioni – Arrivati all’ultima puntata di audizioni, facciamo un resoconto di quanto visto finora. Con l’ingresso di Morgan, il programma ha sicuramente acceso l’interesse sulle dinamiche tra i giudici, con Ambra che sembra decisamente più combattiva e acuta rispetto all’anno scorso.

Abbiamo visto momenti di standing ovation e audizioni commoventi, ma c’è stato un calo nel pubblico televisivo. Non capiamo bene da cosa sia derivato questo disinteresse, forse il talent show “Amici”, in corso contemporaneamente, ha attirato di più le giovani generazioni o semplicemente è un format che non ha più nulla da raccontare.

Comunque, rispetto agli anni precedenti, abbiamo trovato le audizioni molto interessanti e abbiamo intravisto alcune tensioni tra i giudici che rendono più umano e credibile.

In conferenza stampa è stato detto che si cercano “diamanti grezzi,” ma abbiamo notato che molte volte sono stati presentati progetti musicali già ben definiti e strutturati. Non sappiamo chi arriverà ai live, ma sicuramente ci sono molti partecipanti come gli Animaux Formidables, Delvento, Edoardo Brogi, Il Solito Dandy e molti altri che hanno ben chiaro cosa e come vogliono comunicare. Attendiamo con interesse gli sviluppi, ma ci chiediamo anche quanto influiscano le etichette discografiche nelle selezioni e quanto spazio ci sia per i concorrenti “della cameretta”.

Sono domande legittime che possono aiutarci a capire meglio i meccanismi di un talent show e le opportunità per i partecipanti provenienti da diverse esperienze musicali.

