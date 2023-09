La storia di Edoardo Brogi. Dall’avventura con Irama a X Factor

Tra gli artisti che si sono fatti notare nella prima puntata di audizioni di X Factor 17 c’è Edoardo Brogi.

Edoardo è nato nel 1996 a Poggibonsi in provincia di Siena. La passione per il canto nasce sin da bambino ma inizia a farsi seria quando all’età di 14 anni si avvicina anche ad uno strumento, la chitarra. La passione è tale che si costruisce un piccolo studio di registrazione in casa.

A 22 anni scrive, produce e pubblica il suo primo singolo, “Polvere“, un viaggio nei ricordi e nei valori familiari che dedica ai nonni.

L’anno successivo, nel 2019, prende parte alla prima, e ad oggi unica, edizione del Coca Cola Future Legends, contest musicale che vede confrontarsi artisti di diversi generi musicali divisi per team capitanati da artisti come Charlie Charles, Irama, Annalisa ed Emis Killa.

Lui fa parte del team “pop” di Irama e vince la competizione cantando davanti al suo pubblico i suoi brani inediti arrangiati dal produttore Giulio Nenna: “Parlami”, “Non sei tu” e “Senza di te”.

Dal Contest arriva la firma con Warner Music Italy che lo porterà a pubblicare nel 2020 i singoli “È la notte” e “Bandolera” canzoni che non incontrano il riscontro sperato. Dopo la pandemia passa in distribuzione Ada/Warner e pubblica altri due brani: “Panacea” nel 2022 e “Due punti sull’equatore” nel 2023.

Edoardo Brogi l’audizione a x factor

Il cantautore si presenta ai giudici di X Factor cantando “Stolen dance” di Milky Chance. su cui ha riscritto completamente la seconda strofa.